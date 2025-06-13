Narvamus: первый журнал о городе Нарва, который выпускает молодежь

Люба - со-основатель и графический дизайнер, Рита - главный редактор.Проект начался в 2019 году, когда группа ребят решила создать журнал, которого в Нарве еще не было.

«Мы просто собрались с ребятами и подумали, что хотим сделать журнал. Мы все были заинтересованы в медиа, в создании контента», - вспоминает Люба. Идея родилась в рамках программы Erasmus+, где молодежь сама организовывала воркшопы и тренинги, училась создавать контент и управлять проектом. «Наш менеджер Юля писала проекты, которые поддерживали нас все эти шесть лет. С поддержкой НГО ВитаТиим (MTÜ VitaTiim) мы оставались на плаву», - добавляет она.

Рита присоединилась к команде чуть позже, в 2020 или 2021 году, начав как журналист. «Мне было 17 лет, я писала статьи, а теперь я главный редактор», - говорит она, отмечая свой карьерный рост. За эти годы Рита сотрудничала с другими изданиями, такими как Нарвская газета, Rus Delfi, Samovar, но вернулась в Narvamus, чтобы продолжить развивать проект. Люба, в свою очередь, увлеклась графическим дизайном, бросив учебу в Вильянди ради учебы в Эстонской академии художеств. «Меня так увлекло создание журнала, дизайн, что я пошла учиться на графического дизайнера и выпустилась в прошлом году», - делится она.