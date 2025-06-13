Narvamus: первый журнал о городе Нарва, который выпускает молодежь

Если вдруг вы еще не слышали, Narvamus - это нарвский журнал, который делает нарвская молодежь для молодежи. Помимо журнала команда ребят активно ведет социальные сети, продолжая наращивать аудиторию, и очень гордится тем, что делает. В этом проекте соединились аутентичность и любовь к городу.
Люба - со-основатель и графический дизайнер, Рита - главный редактор.Проект начался в 2019 году, когда группа ребят решила создать журнал, которого в Нарве еще не было.
«Мы просто собрались с ребятами и подумали, что хотим сделать журнал. Мы все были заинтересованы в медиа, в создании контента», - вспоминает Люба. Идея родилась в рамках программы Erasmus+, где молодежь сама организовывала воркшопы и тренинги, училась создавать контент и управлять проектом. «Наш менеджер Юля писала проекты, которые поддерживали нас все эти шесть лет. С поддержкой НГО ВитаТиим (MTÜ VitaTiim) мы оставались на плаву», - добавляет она.
Рита присоединилась к команде чуть позже, в 2020 или 2021 году, начав как журналист. «Мне было 17 лет, я писала статьи, а теперь я главный редактор», - говорит она, отмечая свой карьерный рост. За эти годы Рита сотрудничала с другими изданиями, такими как Нарвская газета, Rus Delfi, Samovar, но вернулась в Narvamus, чтобы продолжить развивать проект. Люба, в свою очередь, увлеклась графическим дизайном, бросив учебу в Вильянди ради учебы в Эстонской академии художеств. «Меня так увлекло создание журнала, дизайн, что я пошла учиться на графического дизайнера и выпустилась в прошлом году», - делится она.
Люба, в свою очередь, увлеклась графическим дизайном, бросив учебу в Вильянди ради учебы в Эстонской академии художеств. «Меня так увлекло создание журнала, дизайн, что я пошла учиться на графического дизайнера и выпустилась в прошлом году», - делится она.
Команда Narvamus совсем небольшая, шесть человек: Люба (дизайнер), Рита (главный редактор), Юля (менеджер проектов), Иван Полынин (координатор подкастов), Ваня Заец (SMM-специалист) и корректор Марика Ландинг. Также в команду входят разные молодые авторы: Ангелина Груздева, Анастасия Бондаренко, Полина Барган, Виктория Савичева, Евгения Разгоняева, Кристина Кутузова и другие. «У нас еще есть переводчик и редактор эстонских текстов», - уточняет Рита.
Журнал выходит примерно четыре раза в год, хотя график зависит от финансирования и идей. «В этом году у нас уже третий выпуск в июне, и еще один планируется в сентябре», - говорит Люба. Печатный тираж небольшой - всего 200 экземпляров, но команда делает акцент на качестве. «Мы производим контент для журнала, но также выкладываем статьи на сайт, включая дополнительные материалы на эстонском и английском языках», - объясняет Рита.
Социальные сети, особенно Инстаграм, стали важным каналом для продвижения. «Мы ведем Инстаграм очень активно, потому что не так много людей читают печатный журнал. В Инстаграме, например, делаем выжимки из статей, чтобы информация распространялась», - добавляет она. Недавно Narvamus запустил Telegram-канал и планирует развивать YouTube, также ребята активно пишут подкасты и снимают короткие видео.
Поколение, которое пойдет протестовать
Финансирование проекта - отдельная история. «Мы стали частью международного проекта Erasmus+, координируемого институтом имени Гете. Деньги идут от Еврокомиссии», - рассказывает Рита. Партнеры из Литвы, Словакии, Чехии и других стран тоже иногда помогают с контентом, участники обмениваются статьями и идеями.
«У нас есть совместные материалы, мы адаптируем тексты партнеров», - говорит Рита. Среди партнеров, например, журнал Kultura Liberalna (Польша), который фокусируется на длинных текстах, интервью и исследованиях. «Мы же более нишевые, сосредоточены на молодежи Нарвы», - подчеркивает Люба.
Основные темы журнала - устойчивое развитие, медиаграмотность, искусство, социальные и культурные трансформации. «Мы пишем о людях Нарвы, но заходим с локального уровня и двигаемся к глобальному», - объясняет Рита. Например, статья о медиаграмотности учит молодежь критически относиться к контенту в интернете, а гайды объясняют, например, как использовать искусственный интеллект осознанно или быть аутентичным, защищая при этом свои границы.
Тема устойчивого развития проходит красной нитью через многие выпуски. «У нас в команде есть Анна Лохматова, специалист по устойчивости. Она с самого начала писала об этом, и мы проводили воркшопы о том, как уменьшить использование пластика», - говорит Люба.
Молодежь Нарвы - главная аудитория журнала, но читают его и взрослые. «Наш читатель - осознанный человек, не обязательно молодой», - говорит Люба. Часто журнал домой приносят молодые, а взрослые берут полистать с интересом, потому что он не похож на газету. Он яркий, современный, с крутым дизайном. Это вызывает любопытство. Журнал команда очень активно распространяет в городе, но мечтает о большей вовлеченности. «Обратной связи мало, хотя она позитивная. Хочется, чтобы нас больше читали», - признается Рита.
Одна из самых резонансных статей Narvamus - размышление самой Риты об отмене избирательных прав для неграждан. «Я писала, что понимаю, почему русский язык уходит из общественного пространства, но когда речь заходит о правах, прописанных в Конституции, это вызывает вопросы», - говорит она. Статья под названием «Когда “мы” становятся “они”: что стоит за лишением избирательного права» затронула тему подмены ценностей и вызвала отклик даже за пределами Эстонии. «Ее переопубликовали другие журналы, теперь она есть на пяти-шести языках», - добавляет Рита.
О Нарве девушки говорят с нескрываемым теплом. «Это родной город, полный аутентичных, искренних и сильных духом людей», - уверена Рита, Люба с ней соглашается. Девушки считают, что Нарва - уютный город, и хотя сложности в ней есть, и немало, прогресс все-таки заметен. Обе признают, что молодежь часто уезжает, но видят в этом не проблему, а возможность. «Классно, что они уезжают и возвращаются. Но ведь можно делать что-то для Нарвы даже на расстоянии», - говорит Люба.
Самая большая трудность в работе, по словам Любы и Риты - добиться, чтобы журнал читали. «Люди говорят: “классно, красиво”, но часто не читают сами материалы», - делится Рита. Еще одна боль - отсутствие поддержки от города. «Нас финансирует Евросоюз, но было бы здорово, если бы Нарва нас тоже поддерживала», - говорит Люба. Пару лет назад журнал получил награду «Нарвский культурный деятель», но, по словам Любы, статуэтка оказалась просто статуэткой.
Команда мечтает о собственном офисе. «Мы работаем из разных городов, и в идеале хочется офиса, своего пространства», - признается Люба. Несмотря на трудности, девушки полны оптимизма. «Журнал держится на нашей мотивации вкладываться в родной город», - говорит Рита. Даже без финансирования они продолжат создавать контент, будь то посты в Инстаграме или рилсы. Недавно Narvamus запустил форму для донатов, и уже нашлись люди, готовые поддержать проект.
О будущем Нарвы и ее молодежи девушки рассуждают с надеждой. «Зумеры - осознанные, толерантные, менее агрессивные. Они больше сосредоточены на том, что им нравится», - считает Люба. По ее словам, в городе важные решения принимают люди старшего поколения, и это не всегда свежие или хорошие идеи. «Если бы столы для бильярда были розовые, а не зеленые, может быть в бильярд ходило бы больше молодых людей», - шутит она.
Рита же уверена: молодежь понимает, что в стране и в городе остается все меньше возможностей из-за кризиса, роста цен и других сложностей. «Но эта молодежь осознанно размышляет о своем будущем, критически смотрит на последствия, оставленные предыдущими поколениями. И зумеры, наверное, будут именно тем поколением, которое пойдет протестовать», - считает она.
Narvamus продолжает быть голосом молодой Нарвы, доказывая, что это не просто город на границе, но и место, где живут очень особенные, талантливые и душевные люди, рождаются смелые идеи.