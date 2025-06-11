Заказавший по почте наркотики юный житель Эстонии чудом избежал уголовного преследования

В Пайдеском доме правосудия Пярнуского уездного суда рассматривалось дело, в рамках которого житель Ярвамаа обвинялся в заказе амфетамина из Франции по почте.
На момент совершения преступления данное лицо только-только достигло совершеннолетия. В настоящее время юноша также не учится и не работает. Следует отметить, что молодой человек ранее не был наказан за уголовное или административное правонарушение в Эстонской Республике. Он также ранее не участвовал в каком-либо уголовном процессе в качестве подозреваемого.