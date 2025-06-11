Заказавший по почте наркотики юный житель Эстонии чудом избежал уголовного преследования

На момент совершения преступления данное лицо только-только достигло совершеннолетия. В настоящее время юноша также не учится и не работает. Следует отметить, что молодой человек ранее не был наказан за уголовное или административное правонарушение в Эстонской Республике. Он также ранее не участвовал в каком-либо уголовном процессе в качестве подозреваемого.

Таким образом, совершение преступлений не стало его образом жизни, моделью поведения или источником дохода, но он совершил преступление по причине своей зависимости. Он дал показания о том, что употреблял каннабис и амфетамин. Кроме того, во время встречи с прокурором он объяснил, что все еще употребляет наркотики. Он также понял запретность своего деяния и выразил готовность отказаться от употребления наркотиков.