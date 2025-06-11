Марк Лаял победил на турнире в Нидерландах сильного серба и теперь сыграет с поляком Хуркачом

Лаял имел преимущество над сербом с самого начала матча, выиграв три гейма подряд. Второй сет был более равным, но в итоге эстонский теннисист все же доказал свое превосходство.

И Лаял, и серб сделали по 12 брейков в течение матча. Эстонцу удалось реализовать все четыре брейк-пойнта, в то время как Джере, напротив, использовал только одну из четырех таких возможностей.

В 1/8 финала Лаял встретится с поляком Хубертом Хуркачом (32-е место в мировом рейтинге), в свое время являвшимся шестой ракеткой мира.

В первом раунде квалификации Лаял победил француза Корентена Денолли (ATP 300) со счетом 6:2, 6:1. В решающем раунде квалификации эстонец победил американца Рейлли Опелку (ATP 87) со счетом 7:6, 6:3.