Рийгикогу принял закон, который упростит усмирение буйствующих пассажиров самолетов

В среду Рийгикогу принял Закон о присоединении к Монреальскому протоколу о внесении изменений в Конвенцию о правонарушениях и некоторых других действиях, совершаемых на борту воздушных судов, который расширит возможности сотрудников авиакомпаний принимать меры в отношении пассажиров, нарушающих правила на борту, и, в случае необходимости, передавать их властям в пункте назначения.
67 депутатов Рийгикогу проголосовали за принятие инициированного правительством закона, один депутат воздержался.
Цель протокола - предоставить странам право принимать меры в отношении нарушающих порядок пассажиров самолетов, приземляющихся на их территории, вне зависимости от страны происхождения самолета.
Присоединение к Монреальскому протоколу позволит Эстонии улучшить выполнение Конвенции. В настоящее время экипажам самолетов трудно принимать меры, если пассажир нарушает порядок на борту, мешает другим и не подчиняется распоряжениям.
Поправка, направленная на повышение безопасности авиаперевозок, важна потому, что количество правонарушений на борту самолетов увеличилось, и многие подобные случаи остаются безнаказанными, поскольку самолет не зарегистрирован в стране, где он приземлился.