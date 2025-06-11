Рийгикогу принял закон, который упростит усмирение буйствующих пассажиров самолетов

В среду Рийгикогу принял Закон о присоединении к Монреальскому протоколу о внесении изменений в Конвенцию о правонарушениях и некоторых других действиях, совершаемых на борту воздушных судов, который расширит возможности сотрудников авиакомпаний принимать меры в отношении пассажиров, нарушающих правила на борту, и, в случае необходимости, передавать их властям в пункте назначения.