Северная Ирландия: в Баллимине вторую ночь нападают на полицейских и громят дома иммигрантов

Когда усмирить хулианов резиновыми дубинками не удалось, полицейские разогнали толпу при помощи водометов.

Пятеро участников беспорядков были арестованы, однако в многочисленных стычках с хулиганами разного рода ранения получили еще 17 полицейских - в дополнение к 15-ти, которые получили травмы, пытаясь обуздать беспорядки накануне.

Пожарные тушат бушующее пламя. Фото: Pacemaker

Начались беспорядки в понедельник, с изначально мирной акции протеста против двух 14-летних подростков из Румынии, которых в соседнем Колрейне судят по обвинению в попытке изнасилования ровесницы.

За несколько часов до начала стихийных демонстраций оба обвиняемых предстали перед судом, подтвердив через переводчика свой возраст и имена - после чего их адвокат заявил, что предъявленное им обвинение его подзащитные категорически отрицают.

На дороге в Баллимине лежат различные обломки, в том числе основание дорожного конуса, прозрачные контейнеры и огнетушитель. Фото: BBC

К вечеру вторника разогнанные накануне уже глубокой ночью демонстранты собрались вновь, толпой в несколько тысяч человек - и история повторилась. Мирная акция быстро переросла в стычки с полицией, охарактеризовавшей происходящее в городе как «хулиганство с расистским подтекстом».

В город были направлены сотрудники особого отделения полиции Северной Ирландии по борьбе с беспорядками (PSNI).

Как сообщают представители местных властей, в одном из подожженных демонстрантами домов находилась женщина на позднем сроке беременности.

Отдельные случаи стихийных беспорядков были зафиксированы еще по меньшей мере в трех других населенных пунктах, включая столичный Белфаст.

Мила Колева. Фото: BBC