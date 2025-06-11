Северная Ирландия: в Баллимине вторую ночь нападают на полицейских и громят дома иммигрантов

В ночь на среду в североирландском городке Баллимина вновь прошли массовые беспорядки: как и накануне, протестующие громили дома иммигрантов, поджигали автомобили, а полицейских забрасывали бутылками с зажигательной смесью, фейерверками и кирпичами.
Когда усмирить хулианов резиновыми дубинками не удалось, полицейские разогнали толпу при помощи водометов.
Пятеро участников беспорядков были арестованы, однако в многочисленных стычках с хулиганами разного рода ранения получили еще 17 полицейских - в дополнение к 15-ти, которые получили травмы, пытаясь обуздать беспорядки накануне.
Начались беспорядки в понедельник, с изначально мирной акции протеста против двух 14-летних подростков из Румынии, которых в соседнем Колрейне судят по обвинению в попытке изнасилования ровесницы.
За несколько часов до начала стихийных демонстраций оба обвиняемых предстали перед судом, подтвердив через переводчика свой возраст и имена - после чего их адвокат заявил, что предъявленное им обвинение его подзащитные категорически отрицают.
К вечеру вторника разогнанные накануне уже глубокой ночью демонстранты собрались вновь, толпой в несколько тысяч человек - и история повторилась. Мирная акция быстро переросла в стычки с полицией, охарактеризовавшей происходящее в городе как «хулиганство с расистским подтекстом».
В город были направлены сотрудники особого отделения полиции Северной Ирландии по борьбе с беспорядками (PSNI).
Как сообщают представители местных властей, в одном из подожженных демонстрантами домов находилась женщина на позднем сроке беременности.
Отдельные случаи стихийных беспорядков были зафиксированы еще по меньшей мере в трех других населенных пунктах, включая столичный Белфаст.
В ночь на среду хулиганы напали в том числе и на дом, который в Баллимине много лет снимает семья уроженки Болгарии Милы Колевой.
Или - точнее - снимала. После пережитого Мила всерьез подумывает о том, чтобы вернуться на родину.
«Мы знаем, что будет дальше, поэтому просто не можем сидеть на месте и ждать, пока это произойдет, - объясняет она. - Мне нужно спасать детей, я должна их уберечь».
По ее словам, в социальных сетях в адрес жителей дома идет настоящая травля.
«Это мой дом, я за него исправно вношу квартплату, - разводит руками она. - И вообще у меня есть ощущение, что это моя страна, мой город. Здесь родилась одна из моих дочерей. Все это очень страшно».
Дошло до того, что на некоторых домах начали оставлять записки с указанием национальности жильцов. На некоторых дверях можно увидеть таблички вроде «Семья британцев» или «Здесь живет филиппинец».
Первый министр правящей в Северной Ирландии партии «Шинн Фейн» Мишель О'Нил призвала немедленно прекратить беспорядки в Баллимине, назвав их отвратительными.
Первый министр Шотландии Мишель О'Нил назвала происходящее в Баллимине «чистым расизмом».
«Те, кто [за все это] отвечает, несут обществу лишь страх, ненависть и раскол», - сказала она.