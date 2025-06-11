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Северная Ирландия: в Баллимине вторую ночь нападают на полицейских и громят дома иммигрантов

BBC
Беспорядки в Баллимине.

В ночь на среду в североирландском городке Баллимина вновь прошли массовые беспорядки: как и накануне, протестующие громили дома иммигрантов, поджигали автомобили, а полицейских забрасывали бутылками с зажигательной смесью, фейерверками и кирпичами.

Когда усмирить хулианов резиновыми дубинками не удалось, полицейские разогнали толпу при помощи водометов.

Пятеро участников беспорядков были арестованы, однако в многочисленных стычках с хулиганами разного рода ранения получили еще 17 полицейских - в дополнение к 15-ти, которые получили травмы, пытаясь обуздать беспорядки накануне.

Пожарные тушат бушующее пламя.

Начались беспорядки в понедельник, с изначально мирной акции протеста против двух 14-летних подростков из Румынии, которых в соседнем Колрейне судят по обвинению в попытке изнасилования ровесницы.

За несколько часов до начала стихийных демонстраций оба обвиняемых предстали перед судом, подтвердив через переводчика свой возраст и имена - после чего их адвокат заявил, что предъявленное им обвинение его подзащитные категорически отрицают.

На дороге в Баллимине лежат различные обломки, в том числе основание дорожного конуса, прозрачные контейнеры и огнетушитель.

К вечеру вторника разогнанные накануне уже глубокой ночью демонстранты собрались вновь, толпой в несколько тысяч человек - и история повторилась. Мирная акция быстро переросла в стычки с полицией, охарактеризовавшей происходящее в городе как «хулиганство с расистским подтекстом».

В город были направлены сотрудники особого отделения полиции Северной Ирландии по борьбе с беспорядками (PSNI).

Как сообщают представители местных властей, в одном из подожженных демонстрантами домов находилась женщина на позднем сроке беременности.

Отдельные случаи стихийных беспорядков были зафиксированы еще по меньшей мере в трех других населенных пунктах, включая столичный Белфаст.

Мила Колева.

В ночь на среду хулиганы напали в том числе и на дом, который в Баллимине много лет снимает семья уроженки Болгарии Милы Колевой.

Или - точнее - снимала. После пережитого Мила всерьез подумывает о том, чтобы вернуться на родину.

«Мы знаем, что будет дальше, поэтому просто не можем сидеть на месте и ждать, пока это произойдет, - объясняет она. - Мне нужно спасать детей, я должна их уберечь».

По ее словам, в социальных сетях в адрес жителей дома идет настоящая травля.

«Это мой дом, я за него исправно вношу квартплату, - разводит руками она. - И вообще у меня есть ощущение, что это моя страна, мой город. Здесь родилась одна из моих дочерей. Все это очень страшно».

На полукруглой оконной раме над дверью, окруженной красной кирпичной кладкой фасада дома, прикреплена табличка с надписью «Здесь живет филиппинец». На табличке также изображен красно-бело-синий флаг Филиппин.

Дошло до того, что на некоторых домах начали оставлять записки с указанием национальности жильцов. На некоторых дверях можно увидеть таблички вроде «Семья британцев» или «Здесь живет филиппинец».

Первый министр правящей в Северной Ирландии партии «Шинн Фейн» Мишель О'Нил призвала немедленно прекратить беспорядки в Баллимине, назвав их отвратительными.

Первый министр Шотландии Мишель О'Нил назвала происходящее в Баллимине «чистым расизмом».

«Те, кто [за все это] отвечает, несут обществу лишь страх, ненависть и раскол», - сказала она.

BBC
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