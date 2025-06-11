В чемпионате NCAA по легкой атлетике примут участие четыре эстонца

Андреас Хантсон, студент Университета Пердью, первым выйдет на соревнования, начав турнир в десятиборье в среду в 22:00 по эстонскому времени. Личный рекорд Хантсона в десятиборье в 7686 очков был установлен в апреле этого года.

Анника Эмили Келли, которая учится и тренируется в Университете Вирджинии, будет соревноваться в метании молота. В этом сезоне она несколько раз улучшала свой личный рекорд и поднялась на четвертое место в рейтинге Эстонии за все времена. В конце мая она метнула молот на расстояние 64,94 метра. Метание молота среди женщин начнется в четверг в 23:30 по эстонскому времени, сообщает Эстонский союз легкой атлетики.

Пиппи Лотта Энок, чемпионка NCAA двухлетней давности, начнет семиборье в пятницу. Энок, студентка Университета Оклахомы, установила свой личный рекорд в апреле, набрав 6258 очков, и ей не хватило всего 22 очков до рекорда Эстонии авторства Грит Шадейко. Результат Энок - второй среди личных рекордов семиборок, значащихся в стартовом списке чемпионата NCAA. Соревнования по семиборью стартуют в пятницу в 21:45 по эстонскому времени.

Студент Университета Иллинойса Виктор Морозов будет стремиться к хорошему результату в тройном прыжке, лучшим результатом сезона у него в январе было 16,35. Его личный рекорд, показанный два года назад, на 10 см лучше. Тройной прыжок стартует в ночь с пятницы на субботу в 03:10 по эстонскому времени.