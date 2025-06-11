Умер Брайан Уилсон, один из основателей Beach Boys

«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался, - говорится в заявлении семьи. - Сейчас мы не находим слов».

«Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, когда наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром», - сказано в нем.

В заявлении не указывается причина смерти. Уилсон страдал от деменции и не мог самостоятельно заботиться о себе после смерти своей жены Мелинды Уилсон в начале 2024 года, из-за чего родные взяли музыканта под свою опеку, отмечает Reuters.

Уилсон родился 20 июня 1942 года в городе Инглвуд в Калифорнии.

В 1961 году вместе со своими родными братьями Деннисом и Карлом Уилсонами, двоюродным братом Майком Лавом и школьным другом Элом Джардином он создал группу Beach Boys.

В 1966 году они выпустили альбом «Pet Sounds», который, по мнению многих критиков, стал переломным для развития рок-музыки 1960-х годов.

В 2000 году Уилсон был включен в Зал славы сонграйтеров.

Пол Маккартни, вручавший ему диплом, тогда заявил: «Брайан в 60-е годы создавал музыку, которая до сих пор заставляет меня плакать. Мало что способно производить на меня такой эффект. Это знак настоящего гения».