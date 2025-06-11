Вице-мэр Ярван министру Террасу: до рассылки пресс-релиза убедитесь, что он отражает действительность

Между министром регионального развития и сельского хозяйства Хендриком Йоханнесом Террасом («Ээсти 200») и вице-мэром Таллинна Кристьяном Ярваном («Отечество») растет напряженность. Террас выразил надежду, что город Таллинн сохранит Балтийский вокзал и как автобусный узел, а Ярван настаивает, что никаких планов по упразднению этой функции и не было.