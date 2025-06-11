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Вице-мэр Ярван министру Террасу: до рассылки пресс-релиза убедитесь, что он отражает действительность

Перевод: Павел Соболев
Кристьян Ярван.

Между министром регионального развития и сельского хозяйства Хендриком Йоханнесом Террасом («Ээсти 200») и вице-мэром Таллинна Кристьяном Ярваном («Отечество») растет напряженность. Террас выразил надежду, что город Таллинн сохранит Балтийский вокзал и как автобусный узел, а Ярван настаивает, что никаких планов по упразднению этой функции и не было.

В среду министр сельского хозяйства и вице-мэр провели совещание по теме организации общественного транспорта. Город Таллинн планирует ликвидировать уездную автобусную остановку на Балтийском вокзале, что приведет к сокращению количества отправляющихся с Балтийского вокзала уездных автобусов в будущем.

После совещания министр сельского хозяйства разослал пресс-релиз, в котором осудил решение города Таллинна. «Текущее обсуждение игнорирует цель сделать опыт пользователя общественного транспорта приятным и обеспечить быстрые и удобные варианты пересадки. Ликвидация центрального узла сделает поездки людей более длительными и неудобными, что является полной противоположностью обещанному», - написал министр в пресс-релизе.

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