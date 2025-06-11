Массовое убийство в австрийской школе – в доме стрелявшего нашли заготовку бомбы и план подрыва

Представители полиции не дали никаких подробностей, и что именно представлял собой «выброшенный план», пока не ясно.

О нерабочем взрывном устройстве в обрезке трубы накануне уже сообщала местная пресса, но официально эту информацию полиция подтвердила только сегодня.

Полиция также подтвердила, что в доме была найдена прощальная записка и видео этого 21-летнего местного жителя. Официально он пока считается подозреваемым, и имя его не оглашается - хотя местная пресса уже опубликовала и имя.

Понять мотивы подозреваемого по содержанию записки, как говорит полиция, невозможно. Местная пресса пишет, что над подозреваемым, возможно, издевались в школе, когда он в ней учился.

В гимназии на улице Дрейершютценгассе в Граце во вторник были застрелены 10 человек. В среду полиция уточнила, что погибли учительница и девять учеников в возрасте от 14 до 17 лет, шесть девушек и трое юношей.

Еще 11 человек были ранены.

Сам подозреваемый застрелился в школьном туалете.

По данным полиции, этот молодой человек родился в Штирии - регионе, где находится город Грац. Они жили вдвоем с его мамой, австрийкой. Отец, армянин по происхождению, жил отдельно.

Полиция подтвердила, что подозреваемый владел огнестрельным оружием - пистолетом и ружьем - на законных основаниях и не имел судимостей. По некоторым данным, один из стволов был приобретен всего за день до нападения.

Австрия является одной из самых вооруженных стран Европы: по данным независимого исследовательского проекта Small Arms Survey, на каждые 100 человек здесь приходится около 30 единиц огнестрельного оружия. Автоматическое оружие и помповые ружья запрещены, а на револьверы, пистолеты и полуавтоматическое оружие необходимо получать разрешение. Винтовки и дробовики разрешены при наличии лицензии на огнестрельное оружие или охотничьей лицензии, а также для членов традиционных стрелковых клубов.

При этом случаи стрельбы в школах здесь редки. За последние годы произошло лишь несколько инцидентов, и число жертв в каждом из этих случаев было гораздо меньше.