Бдительный прохожий заметил объявленного в розыск юношу у молодежного центра

Сегодня днем бдительный прохожий заметил Яспера возле Молодежного центра Сауэ и сообщил об этом в полицию. Во время проверки полицейские обнаружили юношу в молодежном центре. С ним все в порядке, Япера доставят домой.

В среду вечером родственники сообщили, что 18-летний Яспер не пришел в школу и до сих пор не вернулся домой. Ранее Яспер уже уходил гулять один на длительное время, его находили в Харкуском лесу.