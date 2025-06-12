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Бдительный прохожий заметил объявленного в розыск юношу у молодежного центра

Редактор: rus.postimees.ee
Полицейский автомобиль.

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 18-летнего Яспера, который ушел из дома в среду.

Сегодня днем бдительный прохожий заметил Яспера возле Молодежного центра Сауэ и сообщил об этом в полицию. Во время проверки полицейские обнаружили юношу в молодежном центре. С ним все в порядке, Япера доставят домой.

В среду вечером родственники сообщили, что 18-летний Яспер не пришел в школу и до сих пор не вернулся домой. Ранее Яспер уже уходил гулять один на длительное время, его находили в Харкуском лесу.

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