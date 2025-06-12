Может попасть в беду: полиция объявила в розыск 18-летнего молодого человека

В среду вечером родственники сообщили, что 18-летний Яспер не пришел в школу и до сих пор не вернулся домой. Поскольку у юноши есть трудности в общении и он может попасть в беду, если долго находится один, близкие очень переживают за него. Его телефон остался дома.

Ранее Яспер уже уходил гулять один на длительное время – его находили в Харкуском лесу. У полиции и родственников есть основания полагать, что и сейчас он может находиться где-то на территории Харкуских троп здоровья или в их окрестностях. Яспер ушел из дома на велосипеде – его двухколесный транспорт черного цвета с белой надписью NOPSA.

Велосипед пропавшего Яспера. Фото: PPA

Полиция и близкие уже обыскали окрестности дома, Харкуский лес, районы Лаагри, Нымме, окрестности TalTech, а также другие любимые места юноши, но, к сожалению, поиски пока не дали результатов. Поиски продолжаются.

Рост Яспера составляет 180 см, на нем темно-серая куртка softshell и темные брюки. При нем был матовый велосипедный шлем черного цвета.