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Может попасть в беду: полиция объявила в розыск 18-летнего молодого человека

Редактор: rus.postimees.ee
Пропавший 18-летний Яспер.

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 18-летнего Яспера, который ушел из дома в среду и до сих пор не вернулся

В среду вечером родственники сообщили, что 18-летний Яспер не пришел в школу и до сих пор не вернулся домой. Поскольку у юноши есть трудности в общении и он может попасть в беду, если долго находится один, близкие очень переживают за него. Его телефон остался дома.

Ранее Яспер уже уходил гулять один на длительное время – его находили в Харкуском лесу. У полиции и родственников есть основания полагать, что и сейчас он может находиться где-то на территории Харкуских троп здоровья или в их окрестностях. Яспер ушел из дома на велосипеде – его двухколесный транспорт черного цвета с белой надписью NOPSA.

Велосипед пропавшего Яспера.

Полиция и близкие уже обыскали окрестности дома, Харкуский лес, районы Лаагри, Нымме, окрестности TalTech, а также другие любимые места юноши, но, к сожалению, поиски пока не дали результатов. Поиски продолжаются.

Рост Яспера составляет 180 см, на нем темно-серая куртка softshell и темные брюки. При нем был матовый велосипедный шлем черного цвета.

Полиция просит всех, кто видел Яспера или знает, где он находится, сообщить об этом по телефону 112.

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