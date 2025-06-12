Борьба с серийными ворами: торговые центры вводят дополнительные меры безопасности

Продуктовые магазины все чаще сталкиваются с серийными ворами, которые с каждым днем становятся все смелее и наглее. Количество краж по сравнению с прошлым годом выросло, и торговые сети пытаются противостоять ворам, вводя дополнительные меры безопасности, пишет Rus.ERR.
Сейчас воруют все больше разных видов товаров, и магазины, чтобы защитить их, вынуждены придумывать различные решения.
Например, для того, чтобы не проткнуть вакуумную упаковку с кофе, было придумано решение в виде сеточки с закрепленным на ней защитным элементом.
Помимо упаковок с кофейными зернами, защитные элементы устанавливаются также на банках с энергетическими напитками - такие меры особенно актуальны рядом со школами, где подростки могут утащить товар даже просто в шутку.
Поскольку число краж растет уже несколько лет подряд, торговцы начали всерьез задумываться о безопасности, и готовы в нее вкладываться.
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