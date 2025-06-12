Закон о церквях и приходах прошел второе чтение в Рийгикогу

Поскольку президент Эстонии не провозгласил принятую в апреле новую редакцию Закона о церквях и приходах, Рийгикогу в соответствии с замечаниями президента исключил из нынешней редакции запрет руководствоваться лицом, имеющим существенное влияние в иностранном государстве, так как это положение может быть слишком широко истолковано.

Кроме того, срок, предоставляемый религиозным объединениям для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями закона, был продлен с двух до шести месяцев.