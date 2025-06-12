Закон о церквях и приходах прошел второе чтение в Рийгикогу

Рийгикогу принял во втором чтении новую редакцию Закона о церквях и приходах, который должен, среди прочего, создать правовые основания для прекращения в Эстонии деятельности Эстонской православной христианской церкви (бывшей Эстонской православной церкви Московского патриархата), если она не разорвет канонические связи с Московским патриархатом, пишет Rus.ERR.
Поскольку президент Эстонии не провозгласил принятую в апреле новую редакцию Закона о церквях и приходах, Рийгикогу в соответствии с замечаниями президента исключил из нынешней редакции запрет руководствоваться лицом, имеющим существенное влияние в иностранном государстве, так как это положение может быть слишком широко истолковано.
Кроме того, срок, предоставляемый религиозным объединениям для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями закона, был продлен с двух до шести месяцев.
В итоговой редакции, принятой парламентом во втором чтении, церкви, приходу, объединению приходов и монастырю запрещается быть связанным с духовным центром, руководящим органом, главой религиозного объединения или духовным руководителем, которые представляют угрозу для безопасности, конституционного или общественного строя Эстонии. Запрещаются как юридические связи на основании устава или иного документа, на основании которого осуществляется деятельность церкви или монастыря, так и хозяйственные связи с подобными лицами.