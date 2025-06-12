Госконтроль: частая смена власти мешает эффективному управлению учреждениями Нарвы

Госконтроль также установил, что после коррупционного дела AS Narva Vesi в 2019 году город Нарва не подверг коррупционный случай критическому пересмотру и не изменил акценты.

Частая смена власти создает нестабильность в принадлежащих Нарве обществах. Поскольку советы состоят в основном из членов городского собрания и почти при каждой смене власти происходит перераспределение мест, новым членам совета требуется время, чтобы освоиться и войти в курс дела – пока их снова не сменят. Таким образом, члены совета не успевают получить представление о положении общества, его проблемах и потребностях в развитии.

«В случае с коммерческими товариществами, принадлежащими городу, основное внимание, похоже, уделяется составу совета, а не результатам деятельности, четким ожиданиям собственников или целям деятельности коммерческих товариществ», – сказал государственный контролер Янар Хольм.

«Хотя в 2011 году закон ввел требование к местным властям устанавливать условия и процедуры для участия в обществах, в Нарве за 14 лет не было установлено ни одной такой процедуры. Однако нельзя сказать, что решения не принимаются – вспоминается пример, когда коалиция, просуществовавшая всего неделю или около того, прежде чем распалась, успела сменить состав совета шести из семи коммерческих товариществ», - отметил он.