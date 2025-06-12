Англия потерпела шокирующее поражение. Не отступит ли команда под руководством Тухеля за год до ЧМ?

Сборная Англии начала матч вполне удачно: уже на седьмой минуте команда вышла вперед благодаря голу Харри Кейна. Однако на 40-й минуте сенегалец Исмаила Сарр сравнял счет. Затем на 62-й минуте Хабиб Диарра вывел свою команду вперед, а на третьей добавленной минуте Чейх Сабали закрепил победу Сенегала.

Этот матч надолго запомнится игрокам сборной Англии: впервые в истории команда проиграла сборной из Африки. До этого дня англичане провели 21 встречу с различными африканскими сборными, одержав пятнадцать побед и шесть раз сыграв вничью, сообщает Opta.

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе заявил после матча журналистам: «Мы приехали сюда, чтобы доказать, что африканские команды способны конкурировать и побеждать на самом высоком уровне. Это момент гордости для Сенегала и всей Африки».