Англия потерпела шокирующее поражение. Не отступит ли команда под руководством Тухеля за год до ЧМ?

Ровно за год до начала чемпионата мира по футболу, который стартует 11 июня 2026 года, новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвергся резкой критике. Причиной стала историческая неудача его команды — поражение со счетом 1:3 от Сенегала.
Сборная Англии начала матч вполне удачно: уже на седьмой минуте команда вышла вперед благодаря голу Харри Кейна. Однако на 40-й минуте сенегалец Исмаила Сарр сравнял счет. Затем на 62-й минуте Хабиб Диарра вывел свою команду вперед, а на третьей добавленной минуте Чейх Сабали закрепил победу Сенегала.
Этот матч надолго запомнится игрокам сборной Англии: впервые в истории команда проиграла сборной из Африки. До этого дня англичане провели 21 встречу с различными африканскими сборными, одержав пятнадцать побед и шесть раз сыграв вничью, сообщает Opta.
Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе заявил после матча журналистам: «Мы приехали сюда, чтобы доказать, что африканские команды способны конкурировать и побеждать на самом высоком уровне. Это момент гордости для Сенегала и всей Африки».
Для Англии это стало первым поражением под руководством Томаса Тухеля. До этого немецкий специалист возглавлял команду в трех матчах, и все они закончились победой. Тухель был назначен главным тренером сборной после ухода Гарета Саутгейта в прошлом году.