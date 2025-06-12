«Правительство Партии реформ за два года введет 26 налогов или налоговых повышений, что вероятно мировой рекорд, - заявил Михаил Кылварт. - К сожалению, наибольшее бремя этих налогов ложится на людей с низкими доходами, на многодетные семьи и на жителей сельской местности.

Центристская партия не может с этим смириться и призывает всех, кого не устраивает нынешняя политика правительства, выйти на Тоомпеа и выразить свою позицию, чтобы перед летними каникулами Рийгикогу дать еще один четкий сигнал: Эстонии нужна политика, основанная на интересах жителей, а не на навязанных извне идеологиях. Решения должны исходить из реальной ситуации, а не из мечтаний. Нам нужен конкретный план действий, а не лозунги».

По словам Михаила Кылварта, действия правительства привели к самой высокой безработице за последние 12 лет, продолжающемуся экономическому спаду и первому месту в Европе по уровню инфляции.

«Партия реформ так и не смогла предпринять реальных шагов для повышения благосостояния семей и конкурентоспособности предпринимателей. Дыры в государственном бюджете пытаются латать за счет повышения налогов, что, напротив, даёт обратный эффект. Люди устали от всего этого, потому что нас ведут по спирали, из которой нельзя выбраться, продолжая ту же самую политику», - подчеркнул Михаил Кылварт.

Он добавил, что помимо повышения налогов правительство также потерпело неудачу в реализации проекта Rail Baltic и в сфере энергетики.