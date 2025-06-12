В среду, 18 июня в 12:00, Центристская партия проведет у здания Рийгикогу акцию протеста против недальновидной и некомпетентной политики нынешнего правительства. Председатель Центристской партии Михаил Кылварт отметил, что поддержка коалиции под руководством Партии реформ уже долгое время держится на уровне 20 процентов, что означает отсутствие у правительства мандата от народа на принятие серьезных решений.
«Правительство Партии реформ за два года введет 26 налогов или налоговых повышений, что вероятно мировой рекорд, - заявил Михаил Кылварт. - К сожалению, наибольшее бремя этих налогов ложится на людей с низкими доходами, на многодетные семьи и на жителей сельской местности.
Центристская партия не может с этим смириться и призывает всех, кого не устраивает нынешняя политика правительства, выйти на Тоомпеа и выразить свою позицию, чтобы перед летними каникулами Рийгикогу дать еще один четкий сигнал: Эстонии нужна политика, основанная на интересах жителей, а не на навязанных извне идеологиях. Решения должны исходить из реальной ситуации, а не из мечтаний. Нам нужен конкретный план действий, а не лозунги».
По словам Михаила Кылварта, действия правительства привели к самой высокой безработице за последние 12 лет, продолжающемуся экономическому спаду и первому месту в Европе по уровню инфляции.
«Партия реформ так и не смогла предпринять реальных шагов для повышения благосостояния семей и конкурентоспособности предпринимателей. Дыры в государственном бюджете пытаются латать за счет повышения налогов, что, напротив, даёт обратный эффект. Люди устали от всего этого, потому что нас ведут по спирали, из которой нельзя выбраться, продолжая ту же самую политику», - подчеркнул Михаил Кылварт.
Он добавил, что помимо повышения налогов правительство также потерпело неудачу в реализации проекта Rail Baltic и в сфере энергетики.
«Правительство Партии реформ стремится к тому, чтобы к 2030 году Эстония полностью обеспечивала себя электроэнергией из возобновляемых источников. Но любопытно, что Испания - морская и солнечная страна, а электричество там все равно пропадает. Простая математика подсказывает: невозможно построить экономику только на возобновляемой энергии, ведь это означает более высокие цены на электричество, которые придется оплачивать семьям и бизнесу. Экономический рост возможен только при наличии дешевой и управляемой энергии», - подытожил он.