Чемпион Европы Йоханнес Эрм начал этап Бриллиантовой лиги довольно сдержанно

Многоборцы соревнуются в необычном формате – в трех дисциплинах. Вчера в программе был только прыжок в длину. Сегодня предстоят соревнования в беге на 110 метров с барьерами и метании копья.

Эрм показал результат 7,09 метра за четыре попытки, что значительно уступает его лучшему достижению сезона - 7,77 метра. Личный рекорд спортсмена составляет 7,98.

Хаузенберг по итогам четырех попыток прыгнул на 7,59 метра. Его лучший результат в этом сезоне - 7,76, а личный рекорд - 7,96.

Самый дальний прыжок продемонстрировал швейцарец Симон Эхаммер - 7,89 метра. Кроме него и Хаузенберга, результат выше семи с половиной метров показали и норвежцы Маркус Роот (7,67) и Сандер Скотхейм (7,65).

Среди остальных участников американец Хит Болдуин завершил соревнования в прыжке в длину с результатом 7,16 метра. Последнее место занял швейцарец Андрин Хубер — 6,72 метра. Один из заявленных спортсменов, американец Харрисон Уильямс, на старт не вышел.

Таким образом, в тройном многоборье лидирует Эхаммер (1033 очка), за ним следуют Роот (977) и Скотхейм (972). Хаузенберг (957) занимает четвертое место, а Эрм (835) – шестое.

В Осло ожидается серьезная борьба. Например, в мужском прыжке с шестом Арманд Дюплантис может вновь установить мировой рекорд. Еще более вероятен рекорд в беге на 300 метров с барьерами, где нынешний обладатель лучшего результата — Карстен Вархольм (33,05) — встретится со своими сильнейшими соперниками: Райем Бенджамином и Алисоном дос Сантосом.