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В airBaltic рассказали, когда появится больше прямых рейсов из Таллинна

Редактор: rus.postimees.ee
Самолет airBaltic.

По словам временного главы латвийского авиаперевозчика Air Baltic Пауля Калитиса, финансовое положение компании остается сложным и большинство рейсов в основные пункты назначения из Таллинна и Вильнюса Air Baltic будет предлагать через Ригу, сообщает Rus.ERR.

«По мере развития бизнеса и расширения авиапарка планируем предложить больше прямых рейсов из Таллинна», - сказал Калитис в интервью ERR.

Он также видит в будущем дополнительные выгоды от международной магистрали Rail Baltic, которая сможет доставлять авиапассажиров поездами в Ригу.

«Чем быстрее будет построена Rail Baltic, тем лучше. В Рижский аэропорт тогда смогут приезжать больше пассажиров», - сказал Калитис.

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