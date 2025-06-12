В airBaltic рассказали, когда появится больше прямых рейсов из Таллинна

«По мере развития бизнеса и расширения авиапарка планируем предложить больше прямых рейсов из Таллинна», - сказал Калитис в интервью ERR.

Он также видит в будущем дополнительные выгоды от международной магистрали Rail Baltic, которая сможет доставлять авиапассажиров поездами в Ригу.