В airBaltic рассказали, когда появится больше прямых рейсов из Таллинна

По словам временного главы латвийского авиаперевозчика Air Baltic Пауля Калитиса, финансовое положение компании остается сложным и большинство рейсов в основные пункты назначения из Таллинна и Вильнюса Air Baltic будет предлагать через Ригу, сообщает Rus.ERR.
«По мере развития бизнеса и расширения авиапарка планируем предложить больше прямых рейсов из Таллинна», - сказал Калитис в интервью ERR.
Он также видит в будущем дополнительные выгоды от международной магистрали Rail Baltic, которая сможет доставлять авиапассажиров поездами в Ригу.
«Чем быстрее будет построена Rail Baltic, тем лучше. В Рижский аэропорт тогда смогут приезжать больше пассажиров», - сказал Калитис.