Михал: проблемы таллиннской коалиции начинаются с Осиновского

По словам премьер-министра, проблемы таллиннской коалиции начинаются с мэра, который не может сплотить команду. «Вы не видели премьер-министра или по крайней мере меня, ходящего по редакциям и жалующегося, что невозможно выполнять свою работу или руководить, потому что кто-то мне мешает или я не могу удержать вместе свою команду. И мол, если надо, то даже поменяю коалиционных партнеров», - сказал Михал.

По мнению премьер-министра, мэр Таллинна должен прилагать усилия, чтобы все коалиционные партнеры были вовлечены в работу. «Я считаю, что для семей с детьми выполнение этого обещания (отмена платы за детские сады - прим. ред.) важнее, чем чувства Евгения Осиновского или рассуждения Кристьяна Ярвана», - отметил Михал. По его словам, при составлении коалиционного соглашения следовало договориться об отмене платы, однако он подчеркнул, что задача мэра Осиновского - сплотить команду.

«Я, скорее всего, за полдня смог бы сказать, где найти источники покрытия - для начала пересмотрел бы, сколько советников у мэра. Говорят, у него советников больше, чем у премьер-министра. Хотя, вероятно, городом управлять сложнее, чем страной», - добавил Михал.