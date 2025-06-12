ВИДЕО В августе на Таммсааре-теэ появится зеленая волна

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам транспорта Кристьяна Ярвана, это важный шаг в направлении повышения эффективности организации движения в городе.

«Моделирование четко показывает, что движение по Таммсааре-теэ станет значительно более плавным - особенно в направлении Хааберсти, где в часы пик среднее время в пути сократится более чем в два раза. При этом сохранятся все существующие пешеходные переходы, что обеспечит плавное движение и безопасность. Это хороший пример того, как умное управление светофорами помогает улучшить движение в городе, учитывая потребности всех групп участников дорожного движения», - отметил Ярван.

Согласно данным моделирования, в утренний час пик среднее время движения по отрезку Таммсааре-теэ между Мустамяэ-теэ и перекрестком Тонди-Рахумяэ в сторону Юлемисте сократится на 12%. В направлении Хааберсти эффект будет еще значительнее - время в пути сократится на 58%. В вечерний час пик в направлении Хааберсти среднее время движения сократится на 50%. В направлении Юлемисте ситуация в целом останется без изменений. Таким образом, изменения не приведут к увеличению заторов на перекрестке Тартуского шоссе и Ярвевана-теэ.

При внедрении скоординированных программ работы светофоров будет перенастроен режим их работы и увеличены интервалы защитного времени, чтобы повысить безопасность на крупных перекрестках - от Кадака-теэ до улицы Тонди. Для дальнейшего улучшения ситуации в будущем может потребоваться реконструкция перекрестка бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ, что помогло бы разгрузить направление на Юлемисте, где утром между бульваром Сыпрузе и Тонди наблюдается особенно высокая нагрузка.