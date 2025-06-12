Самые мощные европейские ракеты могут достать до Москвы, если запускать их с территории Украины

У одной из европейских стран, отменивших ограничения на использование предоставленных Украине дальнобойных ракет против российских целей, имеется крылатая ракета, радиус действия которой превышает не только у немецкой Taurus, но и у британско-французской Storm Shadow/SCALP.

Прежде всего важно понимать, что эффективность крылатых ракет против российских объектов определяется не только их максимальной дальностью, но и доступом к очень детализированным цифровым картам, необходимым для навигации и наведения. Кроме того, такие ракеты не летят по прямой – они следуют сложным, заранее запрограммированным маршрутам, чтобы обойти вражескую систему ПВО.