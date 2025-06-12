Самые мощные европейские ракеты могут достать до Москвы, если запускать их с территории Украины

После заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Германия, Великобритания, Франция и США снимают все ограничения для Украины на удары по целям на территории России, внимание переключилось на реальную дальность западных вооружений.
У одной из европейских стран, отменивших ограничения на использование предоставленных Украине дальнобойных ракет против российских целей, имеется крылатая ракета, радиус действия которой превышает не только у немецкой Taurus, но и у британско-французской Storm Shadow/SCALP.