След международной схемы кражи редких книг тянется в Россию

Грузин, укравший редкие книги из Вильнюсского университета, был приговорен литовским судом к более чем трем годам тюремного заключения. Хотя это может показаться простым случаем кражи, на самом деле это часть более крупной и опасной международной схемы, корни которой уходят в Россию.
21 мая 2023 года в библиотеку редких книг Вильнюсского университета вошел мужчина, представившийся Михаилом Завацким. Он предъявил свое удостоверение - документ, согласно которому он является исследователем, изучающим «корни российской демократии», а также разрешение на доступ к некоторым материалам. Библиотекари ничего не заподозрили.