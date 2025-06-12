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След международной схемы кражи редких книг тянется в Россию

Перевод: Валерия Ермакова
Михаил Замтарадзе, укравший редкие книги из библиотеки Вильнюсского университета.

Грузин, укравший редкие книги из Вильнюсского университета, был приговорен литовским судом к более чем трем годам тюремного заключения. Хотя это может показаться простым случаем кражи, на самом деле это часть более крупной и опасной международной схемы, корни которой уходят в Россию.

21 мая 2023 года в библиотеку редких книг Вильнюсского университета вошел мужчина, представившийся Михаилом Завацким. Он предъявил свое удостоверение - документ, согласно которому он является исследователем, изучающим «корни российской демократии», а также разрешение на доступ к некоторым материалам. Библиотекари ничего не заподозрили.

В течение недели он почти каждый день посещал библиотеку и ничем не привлекал внимания - был тихим, вежливым и внешне напоминал одного из многочисленных ученых, которые ежемесячно приходят сюда изучать редкие оригинальные издания XIX века таких авторов, как Иван Крылов, Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов.

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