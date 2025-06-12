След международной схемы кражи редких книг тянется в Россию

Грузин, укравший редкие книги из Вильнюсского университета, был приговорен литовским судом к более чем трем годам тюремного заключения. Хотя это может показаться простым случаем кражи, на самом деле это часть более крупной и опасной международной схемы, корни которой уходят в Россию.