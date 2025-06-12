Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

«Соединенные Штаты сохраняют приверженность поддержке российского народа, в то время как он продолжает развивать свои стремления к светлому будущему», - говорится в обращении Рубио, обнародованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами», - подчеркивается далее в документе.

История Дня России

День России - государственный праздник в РФ. Как напоминает агентство ТАСС, 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР: « В документе был провозглашен приоритет Конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав регионов». Декларацию подписал тогдашний председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин.