ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Из-за проливных дождей река может выйти из берегов

Река Пиуза, протекающая через поселок Вастселийна (Вырумаа), из-за проливных дождей поднялась настолько, что за неделю до крупной ярмарки грозит выйти из берегов и затопить торговую площадку. Однако местные жители уверены, что наводнение все же не случится.
В среду, 11 июня, русло реки, проходящей через ярмарочную площадь в Вастселийне, было заполнено до краев. Пешеходный мост, пересекающий реку, слегка покачивался, почти касаясь водой дна, но пройти по нему можно было, не намочив ног. По обе стороны моста пешеходов встречала твердая почва.