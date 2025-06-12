ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Из-за проливных дождей река может выйти из берегов

В среду, 11 июня, русло реки, проходящей через ярмарочную площадь в Вастселийне, было заполнено до краев. Пешеходный мост, пересекающий реку, слегка покачивался, почти касаясь водой дна, но пройти по нему можно было, не намочив ног. По обе стороны моста пешеходов встречала твердая почва.