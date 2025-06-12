Обратите внимание Центр общественного транспорта Северной Эстонии сменил название

По словам исполнительного директора IIL Андруса Нилиска, необходимость обновления была вызвана стремлением организации идти в ногу со временем и отвечать растущим требованиям пассажиров.

«Прежнее название и визуальный стиль устарели и больше не отражали нашу сущность как клиентоориентированной и развивающейся организации. IIL - это наше новое публичное лицо и голос, который помогает нам предлагать более понятные решения, лучшую навигацию и более доступный сервис», - пояснил Нилиск.

Название IIL - короткое, выразительное и многослойное - символизирует движение, скорость и легкость, чего ожидают современные пользователи общественного транспорта. Оно также отсылает к эстонскому происхождению организации и ее природосберегающему подходу.

«Наша деятельность сосредоточена в Эстонии, здесь наши люди и наше влияние. IIL следует природному ритму, он устойчив и экологически ответственен», - добавил Нилиск.

Ребрендинг охватывает не только название и визуальный стиль, но и более широкий подход к развитию услуг.

IIL объединяет не только автобусные маршруты, но и решения для планирования поездок, возможность оплаты картой, управление расписаниями и современную коммуникацию с клиентами. Вся необходимая информация доступна на новом сайте: iil.ee.

Главная цель IIL - сделать общественный транспорт более привлекательным и удобным выбором для жителей Северной Эстонии.

«Мы видим себя не просто организатором транспортного движения, а связующим звеном между сообществами. Независимо от того, идет ли речь о дороге в школу, рабочей поездке или важном маршруте между городом и сельской местностью - мы хотим, чтобы IIL стал естественной частью повседневной жизни», - отметил Нилиск.

В перспективе IIL планирует расширить географию услуг, повысить их качество и продолжить регулярные опросы удовлетворенности, чтобы еще точнее соответствовать ожиданиям пассажиров.