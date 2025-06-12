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Знаменитого кенийского бегуна подозревают в употреблении допинга

Бенард Кибет (справа).

Организация Athletics Integrity Unit (Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике) сообщает о временном остранении мирового рекордсмена (мировой рекорд на дистанции 10 миль – 44 минуты 4 секунды) и олимпийца (5-е место на дистанции 10 км Олимпиаде в Париже) кенийского бегуна Бенарда Кибета.

Спортсмена заподозрили в нарушении, исходя из данных его биологического паспорта – электронного документа, в котором регистрируются измерения биологических маркеров спортсмена, его индивидуальные данные, история нахождения на значительных высотах над уровнем моря и применения медицинских препаратов.

Причем биологический паспорт может показать отклонения в показателях крови, даже если он не сдавал положительную допинг-пробу.

Временное отстранение действует с 10 июня.

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