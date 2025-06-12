Знаменитого кенийского бегуна подозревают в употреблении допинга

Организация Athletics Integrity Unit (Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике) сообщает о временном остранении мирового рекордсмена (мировой рекорд на дистанции 10 миль – 44 минуты 4 секунды) и олимпийца (5-е место на дистанции 10 км Олимпиаде в Париже) кенийского бегуна Бенарда Кибета.