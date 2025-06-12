Реформисты хотят во что бы то ни стало добиться отмены платы за детский сад

Руководитель Таллиннского отделения Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере заявил после состоявшегося в четверг утром заседания коалиционного совета, что городская управа не может уйти на летние каникулы до тех пор, пока не будет принято решение об отмене платы за детский сад с 1 сентября.