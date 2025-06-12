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Реформисты хотят во что бы то ни стало добиться отмены платы за детский сад

Перевод: Сергей Светлов
Пяртель-Пеэтер Пере.

Руководитель Таллиннского отделения Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере заявил после состоявшегося в четверг утром заседания коалиционного совета, что городская управа не может уйти на летние каникулы до тех пор, пока не будет принято решение об отмене платы за детский сад с 1 сентября.

«Хотя мы хотели на сегодняшнем заседании городского собрания утвердить дополнительный бюджет, который отменил бы с 1 сентября плату за места в детских садах Таллинна, наши партнеры с этим не согласились, и принятие бюджета перенесено на июльскую сессию», - сообщил Пере.

По словам руководителя таллиннских реформистов, все стороны, входящие в городскую управу, теперь должны приложить усилия для срочного поиска решения по отмене платы. «В последние недели между нами и партнерами возник явный кризис доверия, и с этим нужно что-то делать», - добавил он.

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