Колонка Postimees Лечение прикуса должно быть гарантировано

Пришло время пересмотреть эту систему, иначе мы будем вечно ждать сокращения очередей. Если в средневековом Таллинне, к примеру, в гильдии сапожников состояло двадцать мастеров, не стоило и рассчитывать, что они будут ежегодно нанимать десятки учеников, которые, став мастерами, за несколько лет снизят стоимость услуги.

Число мест в резидентуре по ортодонтии должно определяться государством в лице Министерства социальных дел - исходя из собранной статистики и длины очередей на лечение. Быстрое решение мог бы дать импорт специалистов хотя бы из восточноевропейских стран Европейского союза. Препятствия в виде языковых требований можно было бы обойти с помощью переводчиков, что вполне осуществимо, учитывая высокую стоимость услуги.