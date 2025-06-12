Колонка Postimees Лечение прикуса должно быть гарантировано

- Критично или нет? Разногласия ведомств о ситуации с услугами ортодонтов в Эстонии
- Число мест в резидентуре по ортодонтии должно определять государство
- Быстрым решением мог бы стать импорт ортодонтов хотя бы из восточноевропейских стран ЕС
Postimees написал об анализе Департамента конкуренции, согласно которому очереди к ортодонтам в Эстонии продолжают расти. Они уже растянулись на годы, а стоимость услуг увеличивается.
Коррекция положения зубов и челюстей специалистом-ортодонтом дает наилучший результат в молодом возрасте. Каждый упущенный год на вес золота, поэтому крайне важно, чтобы дети с проблемами прикуса как можно раньше попадали к ортодонту.
По мнению Департамента конкуренции, проблема заключается в нехватке специалистов: за последние десять лет их число колебалось в пределах 60 - 66, однако с учетом реальной занятости на полную ставку в стране работают лишь 37 - 38 ортодонтов.
Эстонское общество ортодонтов не считает ситуацию столь серьезной, отмечая, что Департамент конкуренции оперировал неверными исходными данными и пришел к ошибочным выводам. Напомним, что основной вывод прошлогоднего анализа ведомства заключался в необходимости увеличить предложение услуг для повышения конкуренции.
Postimees согласен с Департаментом конкуренции: нам действительно нужны дополнительные специалисты. Не исключено, что дефицит ортодонтов отчасти создан искусственно. В настоящее время планированием мест в резидентуре занимаются профессиональные сообщества, и именно Эстонское общество ортодонтов определяет, сколько специалистов требуется стране.
Поскольку обучение ортодонтов проходит в Тартуском университете, который подчиняется Министерству образования и науки, у Министерства социальных дел нет возможности влиять на формирование заказа на подготовку ортодонтов. Эта система сложилась в первые годы восстановления независимости, когда сферой медицины часто руководили люди не из отрасли, и им неизбежно приходилось опираться на рекомендации врачебных обществ.
Postimees согласен с Департаментом конкуренции: нам действительно нужны дополнительные специалисты. Не исключено, что дефицит ортодонтов отчасти создан искусственно
Пришло время пересмотреть эту систему, иначе мы будем вечно ждать сокращения очередей. Если в средневековом Таллинне, к примеру, в гильдии сапожников состояло двадцать мастеров, не стоило и рассчитывать, что они будут ежегодно нанимать десятки учеников, которые, став мастерами, за несколько лет снизят стоимость услуги.
Число мест в резидентуре по ортодонтии должно определяться государством в лице Министерства социальных дел - исходя из собранной статистики и длины очередей на лечение. Быстрое решение мог бы дать импорт специалистов хотя бы из восточноевропейских стран Европейского союза. Препятствия в виде языковых требований можно было бы обойти с помощью переводчиков, что вполне осуществимо, учитывая высокую стоимость услуги.
Методологический спор профессионального общества и Департамента конкуренции о том, как считать количество ортодонтов в стране, не приведет ни к чему. Еще в басне Крылова о музыкантах говорилось: перестановкой кадров результатов не изменить. Очереди длинные, а альтернативные методы их подсчета не помогут их сократить. Нам действительно нужно больше ортодонтов, чтобы в будущем все дети могли, став взрослыми, улыбаться без стеснения.