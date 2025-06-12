Райнер Сакс Украина выяснила, сколько россиян воюет против нее

Согласно сообщениям Генштаба Украины, за всю кампанию российская армия потеряла около миллиона человек. По оценке украинской разведки, численность российских войск, сосредоточенных против Украины, с середины 2024 года держится на уровне около 600 тысяч человек, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Потери российской армии за последние два дня немного увеличились за счет небольшого всплеска активности. По сравнению с концом 2024 года численность войск, участвующих в наступлении, немного уменьшилась, тогда как интенсивность атак по-прежнему ниже.
Бронированная техника используется заметно реже. В итоге российская армия сейчас в среднем теряет в боях примерно 1100 человек ежедневно. По сравнению со второй половиной прошлого года это примерно на треть меньше. В сравнении с обычными уровнями первой половины 2023 и 2024 годов, это примерно вдвое больше. В то же время в те годы в наступлениях участвовали значительно более крупные подразделения российской армии, чем сейчас.
В целом, по сообщениям Генштаба Украины, российская армия за весь период кампании потеряла около миллиона человек. В эту цифру входят и погибшие, и тяжело раненые. Точных данных о том, сколько человек погибло, сколько было тяжело и легко ранено, нет. Оценки экспертов и разведки сильно различаются, и, безусловно, Россия с помощью технологий влияния старается приуменьшить эти потери в СМИ. Достаточно правдоподобной кажется оценка, что российская медицинская система смогла вернуть в строй примерно 20–30 процентов выбывших с передовой. Однако даже у такой оценки погрешность весьма велика из-за общего масштаба происходящего.
По оценке украинской разведки, численность российских войск, сосредоточенных против Украины, с середины 2024 года держится на уровне около 600 тысяч человек. Следовательно, с помощью медицины и усилий правительства по пополнению личного состава вооруженных сил Россия компенсирует потери на фронте, но не увеличивает численность войск, сосредоточенных против Украины.
В СМИ закрепилось мнение, что Россия способна набирать по 30 тысяч человек в месяц или даже больше. В таком случае приходится констатировать, что безвозвратные потери российской армии в течение последнего года действительно оставались на том уровне, о котором сообщает Генштаб Украины.
Президент России провел государственное совещание, посвященное вооружению армии. Государственное информационное агентство ТАСС передает заявление президента о том, что 95 процентов ядерного оружия российской армии – современное, а ядерные силы России в целом являются самыми современными среди всех ядерных держав. По словам президента, ядерная триада – гарант суверенитета России, и ее развитие должно оставаться под особым контролем. На первый взгляд, нет никакой особой причины делать такое заявление, так как ни одна ядерная держава не бросала России вызов в этой области. Причиной могут быть только атаки Украины на стратегические бомбардировщики и связанная с этим необходимость постепенно восстановить российскую систему стратегического сдерживания.
Маленькая победа Украины в отношении Сербии
Президент Сербии прибыл на саммит «Украина - Юго-Восточная Европа», состоявшийся в украинской Одессе. Президент Сербии никогда не скрывал своего осуждения российской агрессии против Украины. Россию также обвиняли в том, что Сербия продает Украине оружие, однако Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям и, что касается риторики и политики, по многим вопросам сохраняет курс, близкий к России.
Президент Сербии не подписал одесскую декларацию в поддержку вступления Украины в НАТО, и это совершенно ожидаемо. Однако президент Сербии заявил о готовности поддержать восстановление Украины после окончания войны. В итоге можно сказать, что присутствие президента Сербии в Одессе стало для Украины небольшой дипломатической победой.
Вооружения и стамбульские соглашения
В последние дни стало известно, что Норвегия передала или передает Украине дополнительно 16 истребителей F-16 сверх ранее обещанных. Это еще раз доказывает, что приверженность скандинавских стран поддержке Украины очень серьезная, и многое делается без лишнего шума. F-16, как и истребители Mirage, хорошо себя зарекомендовали как значительная составляющая усиленной противовоздушной обороны Украины.
В СМИ появились сообщения, что Россия помогает Северной Корее начать производство иранских дронов Shahed. Мотивация России, вероятно, связана прежде всего с желанием получать продукцию от Северной Кореи хотя бы в ближайшие годы. Производство в России сопряжено с рисками нападения со стороны Украины, тогда как на территории Северной Кореи такой угрозы нет. Кроме того, в России ощущается нехватка рабочей силы, которой слишком много уходит на войну против Украины.
Вчера прошло первый согласованный в Стамбуле обмен телами погибших: Украине передали останки 1200 погибших солдат. Ожидается, что следующие обмены состоятся в ближайшее время.
Об авиаударах
Сегодня ночью российская армия вновь атаковала город Харьков дронами. Был поражен как минимум один жилой дом, есть пострадавшие. Украинские беспилотники атаковали предприятие по производству электроники для военной промышленности на окраине Москвы. Также сегодня ночью поступали сообщения об ударах украинских дронов по военным целям российской армии в оккупированном Крыму, но о результатах этих атак данных нет.
Ситуация на фронте
В целом число атак российской армии увеличилось, хотя это не привело к значимым результатам.
- На направлениях Курск/Сумы/Белгород атаки российских подразделений были активными, но успеха они не добились. Контрнаступления украинских подразделений за последние дни явно усилились.
- На Харьковском направлении активность российских подразделений оставалась низкой.
- На Купянском направлении действия российских подразделений активизировались, однако существенных изменений в линии фронта нет.
- На Лиманском направлении атаки были очень интенсивными, но нет достоверных данных о продвижении наступающих.
- На Северском направлении активность российских войск вновь снизилась до уровня позиционных боев.
- В районе Бахмута по-прежнему продолжаются позиционные бои вблизи города Часов Яр.
- В городе Торецке российское командование начало новые масштабные атаки. Вероятно, планируется в ближайшие дни полностью захватить территорию города.
- В районе Покровска активность российских подразделений еще больше выросла, но серьезных успехов не достигнуто.
- Юго-западнее Донецка активность российских подразделений значительно увеличилась – предпринимаются серьезные усилия, чтобы выйти к границе Днепропетровской области. Хотя российские источники производят много шума в социальных сетях, по состоянию на вчерашний день наступательные действия не принесли ожидаемых результатов.
- На южном фронте активность российских подразделений в целом низкая. Отдельные попытки атак предпринимались в направлении населенных пунктов Гуляйполе и Орехов.
- В районе днепровских островов существенных событий не произошло.