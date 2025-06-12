Райнер Сакс Украина выяснила, сколько россиян воюет против нее

Потери российской армии за последние два дня немного увеличились за счет небольшого всплеска активности. По сравнению с концом 2024 года численность войск, участвующих в наступлении, немного уменьшилась, тогда как интенсивность атак по-прежнему ниже.

Бронированная техника используется заметно реже. В итоге российская армия сейчас в среднем теряет в боях примерно 1100 человек ежедневно. По сравнению со второй половиной прошлого года это примерно на треть меньше. В сравнении с обычными уровнями первой половины 2023 и 2024 годов, это примерно вдвое больше. В то же время в те годы в наступлениях участвовали значительно более крупные подразделения российской армии, чем сейчас.

В целом, по сообщениям Генштаба Украины, российская армия за весь период кампании потеряла около миллиона человек. В эту цифру входят и погибшие, и тяжело раненые. Точных данных о том, сколько человек погибло, сколько было тяжело и легко ранено, нет. Оценки экспертов и разведки сильно различаются, и, безусловно, Россия с помощью технологий влияния старается приуменьшить эти потери в СМИ. Достаточно правдоподобной кажется оценка, что российская медицинская система смогла вернуть в строй примерно 20–30 процентов выбывших с передовой. Однако даже у такой оценки погрешность весьма велика из-за общего масштаба происходящего.