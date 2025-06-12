Рассерженный клиент: продавец электроэнергии сам допустил ошибку, но требует возврата денег

Клиент, обратившийся в Postimees, сообщил, что Elektrum Eesti OÜ выставляла ему счета с неправильно рассчитанными ценами с июня прошлого года по февраль этого года. По словам клиента, в результате занижения сумм в счетах «зазор» составил в общей сложности в райне 20-30 евро, и он теперь должен вернуть эти деньги Elektrum.