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Рассерженный клиент: продавец электроэнергии сам допустил ошибку, но требует возврата денег

Перевод: Павел Соболев
Линии электропередачи. Иллюстративное фото.

Из-за технической ошибки компания Elektrum выставляла клиенту счета, рассчитанные на основе заниженной цены, и теперь требует возврата денег за весь неправильно рассчитанный период. Клиенту остается только задаваться вопросом, является ли такое запоздалое выставление счетов правильным.

Клиент, обратившийся в Postimees, сообщил, что Elektrum Eesti OÜ выставляла ему счета с неправильно рассчитанными ценами с июня прошлого года по февраль этого года. По словам клиента, в результате занижения сумм в счетах «зазор» составил в общей сложности в райне 20-30 евро, и он теперь должен вернуть эти деньги Elektrum.

«Цена была постоянно слишком низкой из-за технической ошибки, и теперь по итогам пересчета за весь период запрашивается более высокая сумма», - сообщил клиент.

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