Четверть мигрантов задумалась об отъезде из Германии

Четверть мигрантов уже задумывались об отъезде, выяснили в IAB. Чаще всего покинуть ФРГ хотят экономически успешные мигранты с хорошим знанием немецкого. В странах-фаворитах - Швейцария и США.
Германия далеко не всегда может сохранить свою привлекательность для мигрантов, выяснил нюрнбергский Институт по исследованию рынка труда и карьеры (IAB).
Мигранты - прежде всего хорошо образованные - выражают намерение покинуть страну, следует из онлайн-опроса IAB.
Четверть респондентов (26 процентов) заявили, что уже задумывались об отъезде из ФРГ, а у трех процентов участников опроса есть конкретные планы.
Наиболее предпочтительными странами для дальнейшей миграции опрошенные называли Швейцарию, США и Испанию.
Речь идет об особенно успешных в экономическом плане людях и лицах, хорошо владеющих немецким языком, - иными словами, именно о тех, в ком Германия крайне нуждается, чтобы обеспечить себя квалифицированными рабочими, подчеркнула специалист IAB по вопросам миграции Катя Галлегос Торрес (Katia Gallegos Torres).
Под угрозой - IT и финансовая отрасли
Тенденция проявилась особенно сильно в «секторе наукоемких услуг» - IT, финансовой и страховой отраслях.
В этих сферах от 30 до 39 процентов респондентов намерены распрощаться с ФРГ.
Намерение эмигрировать также отчетливо прослеживается в секторах здравоохранения и социальных услуг, производства, логистики и предоставления складских услуг хоть и в меньшей степени: его выразили от 24 до 28 процентов участников опроса.
Такое поведение представляет собой риск в свете нехватки специалистов, отметила представитель IAB.
По словам Галлегос Торрес, в целом существует связь «между образовательным статусом и заработком с одной стороны и намерениями эмигрировать - с другой».
Бюрократия, высокие налоги и дискриминация
Что же заставляет мигрантов строить такие планы? Чаще всего участники опроса относили к причинам своего возможного отъезда налоговую нагрузку, чрезмерную бюрократию и экономическую ситуацию в Германии в целом.
Кроме того, стремление уехать за границу отчетливо усилено у тех, кто сталкивался с дискриминацией, в особенности в общении с властями или на рабочем месте.
В то же время более половины (57 процентов) участников опроса подчеркнули, что хотели бы долго жить в Германии.
Реже намерение уехать изъявляли те участники опроса, кто доволен своей работой, объяснили в IAB.
Социальная интеграция тоже снижала желание покинуть ФРГ.
Рецепт успеха - цифровизация и социальная открытость
«Ориентированная на будущее» миграционная политика Берлина должна не только способствовать притоку иностранцев в ФРГ, но и создавать условия для долгосрочного пребывания в стране, указали авторы исследования.
«Выводы опроса предоставляют для этого важные ориентиры и подчеркивают безотлагательную необходимость убрать структурные препоны, ускорить и упростить миграционные и административные процессы, укрепить социальную интеграцию и активно продвигать социальную открытость», - говорится в исследовании.
Процедуру признания иностранных дипломов и выдачи виз следует сделать более эффективной, прозрачной и в большей степени перенести в цифровую сферу, считает команда IAB.
По их мнению, подобный шаг поможет Германии стать более конкурентоспособной в борьбе за квалифицированных специалистов.