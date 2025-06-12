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Четверть мигрантов задумалась об отъезде из Германии

Иллюстративное фото.

Четверть мигрантов уже задумывались об отъезде, выяснили в IAB. Чаще всего покинуть ФРГ хотят экономически успешные мигранты с хорошим знанием немецкого. В странах-фаворитах - Швейцария и США.

Германия далеко не всегда может сохранить свою привлекательность для мигрантов, выяснил нюрнбергский Институт по исследованию рынка труда и карьеры (IAB).

Мигранты - прежде всего хорошо образованные - выражают намерение покинуть страну, следует из онлайн-опроса IAB.

Четверть респондентов (26 процентов) заявили, что уже задумывались об отъезде из ФРГ, а у трех процентов участников опроса есть конкретные планы.

Наиболее предпочтительными странами для дальнейшей миграции опрошенные называли Швейцарию, США и Испанию.

Речь идет об особенно успешных в экономическом плане людях и лицах, хорошо владеющих немецким языком, - иными словами, именно о тех, в ком Германия крайне нуждается, чтобы обеспечить себя квалифицированными рабочими, подчеркнула специалист IAB по вопросам миграции Катя Галлегос Торрес (Katia Gallegos Torres).

Под угрозой - IT и финансовая отрасли

Тенденция проявилась особенно сильно в «секторе наукоемких услуг» - IT, финансовой и страховой отраслях.

В этих сферах от 30 до 39 процентов респондентов намерены распрощаться с ФРГ.

Намерение эмигрировать также отчетливо прослеживается в секторах здравоохранения и социальных услуг, производства, логистики и предоставления складских услуг хоть и в меньшей степени: его выразили от 24 до 28 процентов участников опроса.

Такое поведение представляет собой риск в свете нехватки специалистов, отметила представитель IAB.

По словам Галлегос Торрес, в целом существует связь «между образовательным статусом и заработком с одной стороны и намерениями эмигрировать - с другой».

Бюрократия, высокие налоги и дискриминация

Что же заставляет мигрантов строить такие планы? Чаще всего участники опроса относили к причинам своего возможного отъезда налоговую нагрузку, чрезмерную бюрократию и экономическую ситуацию в Германии в целом.

Кроме того, стремление уехать за границу отчетливо усилено у тех, кто сталкивался с дискриминацией, в особенности в общении с властями или на рабочем месте.

В то же время более половины (57 процентов) участников опроса подчеркнули, что хотели бы долго жить в Германии.

Реже намерение уехать изъявляли те участники опроса, кто доволен своей работой, объяснили в IAB.

Социальная интеграция тоже снижала желание покинуть ФРГ.

Рецепт успеха - цифровизация и социальная открытость

«Ориентированная на будущее» миграционная политика Берлина должна не только способствовать притоку иностранцев в ФРГ, но и создавать условия для долгосрочного пребывания в стране, указали авторы исследования.

«Выводы опроса предоставляют для этого важные ориентиры и подчеркивают безотлагательную необходимость убрать структурные препоны, ускорить и упростить миграционные и административные процессы, укрепить социальную интеграцию и активно продвигать социальную открытость», - говорится в исследовании.

Процедуру признания иностранных дипломов и выдачи виз следует сделать более эффективной, прозрачной и в большей степени перенести в цифровую сферу, считает команда IAB.

По их мнению, подобный шаг поможет Германии стать более конкурентоспособной в борьбе за квалифицированных специалистов.

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