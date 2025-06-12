Четверть мигрантов задумалась об отъезде из Германии

Германия далеко не всегда может сохранить свою привлекательность для мигрантов, выяснил нюрнбергский Институт по исследованию рынка труда и карьеры (IAB).

Мигранты - прежде всего хорошо образованные - выражают намерение покинуть страну, следует из онлайн-опроса IAB.

Четверть респондентов (26 процентов) заявили, что уже задумывались об отъезде из ФРГ, а у трех процентов участников опроса есть конкретные планы.

Наиболее предпочтительными странами для дальнейшей миграции опрошенные называли Швейцарию, США и Испанию.

Речь идет об особенно успешных в экономическом плане людях и лицах, хорошо владеющих немецким языком, - иными словами, именно о тех, в ком Германия крайне нуждается, чтобы обеспечить себя квалифицированными рабочими, подчеркнула специалист IAB по вопросам миграции Катя Галлегос Торрес (Katia Gallegos Torres).

Под угрозой - IT и финансовая отрасли

Тенденция проявилась особенно сильно в «секторе наукоемких услуг» - IT, финансовой и страховой отраслях.

В этих сферах от 30 до 39 процентов респондентов намерены распрощаться с ФРГ.

Намерение эмигрировать также отчетливо прослеживается в секторах здравоохранения и социальных услуг, производства, логистики и предоставления складских услуг хоть и в меньшей степени: его выразили от 24 до 28 процентов участников опроса.

Такое поведение представляет собой риск в свете нехватки специалистов, отметила представитель IAB.

По словам Галлегос Торрес, в целом существует связь «между образовательным статусом и заработком с одной стороны и намерениями эмигрировать - с другой».