Спор между клиенткой и таллиннской квест-комнатой благополучно разрешился: «Это было недоразумение!»

В сфере развлечений, где каждая деталь влияет на общее впечатление, важно не только качество предоставляемой услуги, но и то, как компания реагирует на нестандартные ситуации. Конфликт между клиенткой и таллиннской квест-комнатой, возникший из-за недостающей части подарочного сертификата, завершился миром. Стороны признали, что недоразумения случаются.
Нарвитянка Диана поделилась в Facebook-группе «Ищу совета» неудачной попыткой посетить столичную квест-комнату iNGAME. По ее словам, несколько месяцев назад она приобрела подарочный сертификат для подруги. Сертификат был оформлен в виде дизайнерской открытки с напечатанным QR-кодом и помещен в конверт. У Дианы не было сомнений, что именно эта открытка и является полноценным подарочным сертификатом.