Спор между клиенткой и таллиннской квест-комнатой благополучно разрешился: «Это было недоразумение!»

Нарвитянка Диана поделилась в Facebook-группе «Ищу совета» неудачной попыткой посетить столичную квест-комнату iNGAME. По ее словам, несколько месяцев назад она приобрела подарочный сертификат для подруги. Сертификат был оформлен в виде дизайнерской открытки с напечатанным QR-кодом и помещен в конверт. У Дианы не было сомнений, что именно эта открытка и является полноценным подарочным сертификатом.

Когда спустя два месяца компания друзей забронировала игру и приехала на место, их ждало разочарование: сотрудники заявили, что одного QR-кода недостаточно. Оказывается, в конверте должен был быть и дополнительный купон. Диана утверждает, что ни о каком купоне она не знала: в конверте находилась только открытка. «Они также спросили нас: "Может, вы уже сходили, а теперь хотите еще раз?"»- добавила Диана.