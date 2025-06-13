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Спор между клиенткой и таллиннской квест-комнатой благополучно разрешился: «Это было недоразумение!»

Подарочная карта в квест-комнату iNGAME.

В сфере развлечений, где каждая деталь влияет на общее впечатление, важно не только качество предоставляемой услуги, но и то, как компания реагирует на нестандартные ситуации. Конфликт между клиенткой и таллиннской квест-комнатой, возникший из-за недостающей части подарочного сертификата, завершился миром. Стороны признали, что недоразумения случаются.

Нарвитянка Диана поделилась в Facebook-группе «Ищу совета» неудачной попыткой посетить столичную квест-комнату iNGAME. По ее словам, несколько месяцев назад она приобрела подарочный сертификат для подруги. Сертификат был оформлен в виде дизайнерской открытки с напечатанным QR-кодом и помещен в конверт. У Дианы не было сомнений, что именно эта открытка и является полноценным подарочным сертификатом.

Когда спустя два месяца компания друзей забронировала игру и приехала на место, их ждало разочарование: сотрудники заявили, что одного QR-кода недостаточно. Оказывается, в конверте должен был быть и дополнительный купон. Диана утверждает, что ни о каком купоне она не знала: в конверте находилась только открытка. «Они также спросили нас: "Может, вы уже сходили, а теперь хотите еще раз?"»- добавила Диана.

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