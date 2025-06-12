Это решение в том числе приблизило развал прежней системы власти. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.

Празднование этой даты в путинской России выглядит оксюмороном с учетом базовой путинской идеологической установки о том, что развал СССР - это «геополитическая катастрофа».

Ранее Дмитрий Губерниев уже пускался в подобные пляски в связи с «Днем России», но не на Красной площади. Год назад читатели пропагандиста гадали «под чем это он», изучая видео с концерта в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе Губерниев распространял дезинформацию о действиях Департамента полиции и погранохраны Эстонии в отношении израильского футболиста Эли Даза, который приезжал в Таллинн на отборочный матч чемпионата мира между сборными Эстонии и Израиля. В PPA ответили на ложь Губерниева.

Этот же пропагандист регулярно работает для жителей Нарвы 9 мая на концертах в Ивангороде.

Стоит отметить, что сегодня впервые с 2022 года власти США поздравили россиян с Днем России.

В опубликованном на сайте Госдепа обращении от имени американского народа госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил стремление к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной и выразил надежду, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами.