Российский пропагандист Дмитрий Губерниев вызвал недоумение даже у постоянных потребителей пропаганды Кремля. Ведущий ежегодных концертов 9 мая в Ивангороде пустился в пляс в центре российской столицы, что вызвало подозрения в употреблении им психоактивных веществ.
«А я танцую», - написал Губерниев в Instagram, опубликовав запись своих движений на сцене очередного «путинга», то есть пропагандистского шоу от российских властей. Концерт состоялся 11 июня на Красной площади в Москве в честь Дня России, отмечающегося 12 июня.
Хорошо известный нарвитянам пропагандист Дмитрий Губерниев, который каждое 9 мая олицетворяет хранителя советских традиций в качестве ведущего концертов на берегу Наровы в Ивангороде, пустился в пляску в одиночестве перед многотысячной толпой.
Подписчики Губерниева не стеснялись в комментариях.
«Если бы кокаин был человеком», «Это уже перебор, вы себя со стороны вообще видите?!!!», «Жаль тех людей, которые на это смотрят», «Почему губерниев танцует, а стыдно мне?», «Кошмар не позорился бы», «Он в принципе без комплексов и без моральных принципов», «Так работает испанский стыд», «Танец такой себе, лицом в салат», «За Дмитрием уже закрепилось звание "пьяный батя"», «Люблю Геберниева, но неужто это все, чего достойна Красная площадь?…», «ЗП пришла», «Угомонись...», «Ему надо на евровидение к своим», «Где эскорт, и я канчаю?», «Дима, а это и была суть концерта?», - написали подписчики пропагандиста.
12 июня является официальным государственным праздником в постсоветской России. В этот день в 1990 году на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Решение позволило российскому Верховному Совету получить больше власти от центрального аппарата СССР. Таким образом ельцинские демократы надеялись ослабить Горбачева.
Это решение в том числе приблизило развал прежней системы власти. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.
Празднование этой даты в путинской России выглядит оксюмороном с учетом базовой путинской идеологической установки о том, что развал СССР - это «геополитическая катастрофа».
Ранее Дмитрий Губерниев уже пускался в подобные пляски в связи с «Днем России», но не на Красной площади. Год назад читатели пропагандиста гадали «под чем это он», изучая видео с концерта в Санкт-Петербурге.
На прошлой неделе Губерниев распространял дезинформацию о действиях Департамента полиции и погранохраны Эстонии в отношении израильского футболиста Эли Даза, который приезжал в Таллинн на отборочный матч чемпионата мира между сборными Эстонии и Израиля. В PPA ответили на ложь Губерниева.
Этот же пропагандист регулярно работает для жителей Нарвы 9 мая на концертах в Ивангороде.
Стоит отметить, что сегодня впервые с 2022 года власти США поздравили россиян с Днем России.
В опубликованном на сайте Госдепа обращении от имени американского народа госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил стремление к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной и выразил надежду, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами.
В мае во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Рубио отказался назвать Путина военным преступником. Он постоянно уклонялся от прямого ответа на вопросы конгрессмена-демократа Билла Китинга, которые тот повторил несколько раз. Китинг обвинил госсекретаря США в непоследовательности и увиливании от ответа.