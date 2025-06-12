Корабли НАТО провели учебную операцию по нанесению ударов на Балтике

В учениях, которые начались 5 июня под командованием 6-го оперативного флота США, задействовано 40 кораблей и катеров, 25 самолетов и вертолетов и 9000 военнослужащих из 16 государств-членов НАТО. Учения проходят на юге Балтийского моря. С американской стороны в них участвуют ракетный эсминец USS Paul Ignatius и флагман 6-го флота США командно-штабной корабль USS Mount Whitney.