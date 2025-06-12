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В четверг утром спасателей вызвали тушить пожар, возникший из-за разведения огня в неисправном камине

Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.

В четверг в 7:30 спасатели получили сообщение о том, что из трубы сауны в деревне Кямара в волости Тарту повалил густой дым.

Оказалось, что в старом неисправном камине, который вообще-то собирались демонтировать, развели огонь, в результате чего в дымоходе загорелась смола. Смолы там было так много, что спасателям пришлось использовать огнетушитель, чтобы стало возможным закрыть каминную заслонку.

Владельцам участка запретили разводить огонь в сломанном камине в банном домике, а также обязали их установить в строении дымовой датчик и датчик угарного газа.

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