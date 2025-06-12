В четверг утром спасателей вызвали тушить пожар, возникший из-за разведения огня в неисправном камине

Оказалось, что в старом неисправном камине, который вообще-то собирались демонтировать, развели огонь, в результате чего в дымоходе загорелась смола. Смолы там было так много, что спасателям пришлось использовать огнетушитель, чтобы стало возможным закрыть каминную заслонку.