В четверг утром спасателей вызвали тушить пожар, возникший из-за разведения огня в неисправном камине

В четверг в 7:30 спасатели получили сообщение о том, что из трубы сауны в деревне Кямара в волости Тарту повалил густой дым.
Оказалось, что в старом неисправном камине, который вообще-то собирались демонтировать, развели огонь, в результате чего в дымоходе загорелась смола. Смолы там было так много, что спасателям пришлось использовать огнетушитель, чтобы стало возможным закрыть каминную заслонку.
Владельцам участка запретили разводить огонь в сломанном камине в банном домике, а также обязали их установить в строении дымовой датчик и датчик угарного газа.