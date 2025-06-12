Отец в могиле, сын в тюрьме. Семья Соболевых по разные стороны войны​

Фраза о том, что Соболеву было достоверно известно, что упомянутые организации были признаны террористическими, по мнению адвоката, является не более чем обычным следовательским штампом, вложенным оперуполномоченным в показания допрашиваемого.

«Прежде чем оказаться у следователя, он был задержан, у него был произведен обыск, с ним поработали опера. Он сказал, что впервые узнал о том, что РДК признана террористической организацией, от сотрудников, которые его задержали», - подчеркивает адвокат.

«Изначально, как только его арестовали, как только я в СИЗО его увидела, в [райцентре] Сосногорске, он сидел, ревел: „Мам, я никогда не думал, что за такие комментарии могут посадить человека", - рассказывает Елена Соболева. - Он домашний ребенок. Он из дома-то почти не выходил. Он мне говорит: „У нас всегда была свобода слова, ну высказал я свое мнение. Но это же только мнение, это же всего лишь слова"».

Ей, до того как оперативники пришли с обыском и увезли Алексея с собой, тоже было невдомек, что за слова против войны, которую ведет Россия, могут наказать. «Я столкнулась с этим сейчас, а если бы не столкнулась, то, наверное, и не знала бы об этом», - говорит мама Алексея.