Мнение партий Михаил Кылварт: правительство считает, что автовладелец всегда в чем-то виноват

Особенно остро такое отношение бьет по жителям регионов. Хорошая дорога не роскошь, и уход за дорогами - не то, что можно откладывать на потом. Если хотим, чтобы и за пределами Таллинна и Тарту людям было комфортно жить, нужно самостоятельно вкладываться в развитие инфраструктуры, а не ждать, когда Брюсселю понравится наш проект.

Недофинансированная дорожная сеть - тормоз для экономики. Плохие связи вредят туризму, экспорту, предпринимательству в целом. Устойчивая экономика невозможна без развитой дорожной сети: если не работает логистика - не работает и экономика.

Сильвер Куузик

Председатель партии Эстонские националисты и консерваторы (ERK)

Сильвер Куузик. Фото: Madis Veltman

Да, в Эстонии сегодня дороги в основном строятся с помощью поддержки Евросоюза. Возможно, логично было бы использовать топливные акцизы для финансирования дорожных работ, но в последние годы ни политическая практика, ни бюджетная стратегия это не подтверждают.

Поступления от акцизов направляются в общий госбюджет и используются в различных сферах в зависимости от текущих приоритетов. Это отражает фрагментарность бюджетной политики и отсутствие стратегической задачи.

Мы привыкли рассчитывать на европейские деньги, но в долгосрочной перспективе нам нужен четкий план, который позволит обеспечивать важные инфраструктурные инвестиции даже при сокращении внешней поддержки. Более сбалансированная и законопослушная бюджетная политика создала бы к этому лучшие предпосылки.

Яак Ааб

Член экономической комиссии Рийгикогу, бывший министр государственного управления (Соцдемы)

Яак Ааб. Фото: Tairo Lutter