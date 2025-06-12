Правительство изыскало около 85 миллионов евро из неиспользованных средств Европейского cоюза, чтобы направить их на строительство дорог. Почему дороги в Эстонии можно строить в основном только на евроденьги и что можно сделать, чтобы деньги, собранные за счет акцизов и изначально предназначенные для строительства дорог, действительно использовались по назначению?
Проблему обсуждают и делятся своими мнениями по важному вопросу представители различных эстонских партий.
Рене Кокк
Член Рийгикогу (EKRE)
Правительство должно принять решение о направлении собранных с топливных акцизов средств на строительство, обновление и обслуживание дорожной инфраструктуры. Общество этого ждет.
Если коалиции не удастся этого сделать, то недостаточное финансирование инфраструктурных проектов продолжится до тех пор, пока не придет новое правительство, понимающее важность транспортной доступности для всей страны.
Предложения оппозиции игнорируются, какими бы хорошими они ни были. Мы указали на проблемы с введением автомобильного налога, нас не услышали до тех пор, пока на это же не обратил внимание канцлер права. Подобных примеров немало.
Кулдар Лейс
Министр инфраструктуры (Партия реформ)
Финансирование строительства дорог - это приоритет правительства, что подтверждают и недавние решения. Мы решили увеличить постоянное финансирование дорожной отрасли минимум на 60 - 70 миллионов евро в год, а если будет возможно - то и больше. В качестве первого шага мы дополнительно выделяем в этом году 97 миллионов евро, часть из которых поступит из фондов Евросоюза, а часть - из дополнительного государственного бюджета.
Как и в большинстве европейских стран, финансирование дорог в Эстонии осуществляется из двух источников: Евросоюз поддерживает строительство крупных автомагистралей, а государственный бюджет берет на себя содержание и ремонт дорог местного значения. В условиях ограниченного бюджета средства ЕС являются важным дополнительным ресурсом, но большая часть финансирования по-прежнему идет за счет налоговых поступлений.
Важно понимать, что доходы, полученные от налогов,не имеют строго целевого характера, а служат ориентиром для определения объема финансирования. Дороги и раньше не финансировались напрямую из топливных акцизов:до 2015 года действовал принцип выделения на государственные дороги 75 процентов прогнозируемых поступлений акцизов, однако фактически средства поступали из разных налогов, кредитов и европейских фондов.
Такая логика сохраняется и сейчас. Ежегодное финансирование дорожного строительства увеличивается за счет поступлений от налога на транспортные средства, но это не означает, что каждый евро оттуда идет строго на дороги. Финансирование от ЕС на 2021–2027 годы уже исчерпано, однако новые переговоры по следующему периоду начнутся летом. Кроме того, можно привлекать финансирование из фонда военной мобильности CEF.
Сийм Кийслер
Вице-председатель Партии правых
Вопрос не в деньгах, а в приоритетах. В Эстонии дороги строятся в основном на средства ЕС, потому что правительство делает это сознательно. У дорожной отрасли нет политического веса: ее невозможно быстро и эффектно презентовать избирателю. Вместо этого коалиция обещает различные льготы и пособия, которые заметны сразу, но их долгосрочная польза часто сомнительна.
Именно поэтому, поскольку дороги - это не привлекательнаяполитическая тема, нужно ценить тех политиков, которые готовы инвестировать в то, что не принесет быстрой популярности, но станет основой будущей устойчивости. Это и есть суть ответственного управления.
Хорошие транспортные связи - главное средство региональной политики. Нет смысла говорить о сбалансированном развитии и при этом позволять дорожной сети разрушаться. Поддержка одного сельского общества или покраска деревенского дома ничего не дадут, если туда невозможно добраться по нормальной дороге.
Особенно остро такое отношение бьет по жителям регионов. Хорошая дорога не роскошь, и уход за дорогами - не то, что можно откладывать на потом. Если хотим, чтобы и за пределами Таллинна и Тарту людям было комфортно жить, нужно самостоятельно вкладываться в развитие инфраструктуры, а не ждать, когда Брюсселю понравится наш проект.
Недофинансированная дорожная сеть - тормоз для экономики. Плохие связи вредят туризму, экспорту, предпринимательству в целом. Устойчивая экономика невозможна без развитой дорожной сети: если не работает логистика - не работает и экономика.
Сильвер Куузик
Председатель партии Эстонские националисты и консерваторы (ERK)
Да, в Эстонии сегодня дороги в основном строятся с помощью поддержки Евросоюза. Возможно, логично было бы использовать топливные акцизы для финансирования дорожных работ, но в последние годы ни политическая практика, ни бюджетная стратегия это не подтверждают.
Поступления от акцизов направляются в общий госбюджет и используются в различных сферах в зависимости от текущих приоритетов. Это отражает фрагментарность бюджетной политики и отсутствие стратегической задачи.
Мы привыкли рассчитывать на европейские деньги, но в долгосрочной перспективе нам нужен четкий план, который позволит обеспечивать важные инфраструктурные инвестиции даже при сокращении внешней поддержки. Более сбалансированная и законопослушная бюджетная политика создала бы к этому лучшие предпосылки.
Яак Ааб
Член экономической комиссии Рийгикогу, бывший министр государственного управления (Соцдемы)
Дорожное строительство в Эстонии уже долгое время остается в роли пасынка, а новость о дополнительном финансировании дает предпринимателям и профильным объединениям определенную надежду. Она создает впечатление, что, наконец, с их мнением стали считаться. Но, как обычно, Партия реформ преподносит ситуацию лучше, чем она есть на самом деле: сначала у кого-то что-то отнимают, а потом возвращают частями.
Несколько лет назад, по требованию Партии реформ, началась программа сокращений, и за четыре - пять лет на строительстве и содержании дорог было сэкономлено несколько сотен миллионов евро. Вместо рационализации госуправления и реального сокращения бюрократии опять пошли по легкому пути.
Выбор в пользу сокращения инвестиций в дороги не сразу ощущается избирателями. На самом деле из-за таких сокращений у водителей отбирают чувство безопасности, у бизнеса - уверенность и перспективы роста эффективности, у регионов - надежду на будущее.
Настоящая государственная мудрость - это разработка системной и долгосрочной модели финансирования, которая обеспечит хорошие условия и развитие как государственных, так и местных дорог на постоянной основе. Разовые, «популярные» предвыборные решения этого не дают.
В прошлом году на дорогах Эстонии погибли 69 человек. Снизить этот показатель с помощью кампаний не получится. Социал-демократы обращают внимание на содержание новой программы по безопасности дорожного движения и стратегию госбюджета. Являются ли скромные дополнительные средства временной предвыборной акцией, или, наконец, начнется реализация настоящих, продуманных и долгосрочных стратегий, которые так нужны Эстонии и ее инфраструктуре? Скоро узнаем!
Эвелин Сепп
Сопредседатель Партии зеленых
Корень нарастающего кризиса - отсутствие видения и чувства ответственности: каждое правительство, каждый министр живет в своем иллюзорном княжестве, где хватает лишь сил на имитацию активной деятельности - запуск очередного грандиозного объекта, а не его завершение.
Нет честной оценки потребностей, нет честного анализа возможностей и условий, нет и обоснованной публичной цели, признанной всеми и способной повести проект к целинезависимо от состава коалиции.
Если бы такая цель была, все бы обходилось дешевле: удалось бы избежать бессмысленных затягиваний, перерасходов и злоупотреблений, а бюджетные деньги шли бы действительно на общественные интересы.
В итоге сегодня у правительства нет четкой цели, куда должна двигаться Эстония, поэтому каждый князьреализует лишь свои маленькие задачи. Отсюда - конфликт интересов и другие системные сбои, из-за которых страна не движется вперед. А те, чья цель -лишь сохранить власть, выстраивают свою деятельность только для видимости. То есть создается иллюзия, будто действия полезны обществу.
В результате - ощущение, что все суетятся, страдают от стресса, деньги сгорают впустую, а реального результата нет и не будет даже в случае дальнейшего повышения налогов. Налоги не равны экономике.
Таким образом, подростковая безответственная вечеринкапродолжится, потому что сегодня не выполнены необходимые условия для изменения ситуации. Так чтоглавным достижениемостается отсрочка похмелья, что не приблизит Эстонию к успеху.
Тоомас Уйбо
Председатель фракции «Ээсти 200» в Рийгикогу
«Ээсти 200» считает, что неразумно закреплять все акцизы и налоги строго за каким-то одним направлением расходов, потому что у государства должна оставаться возможность действовать в неожиданных обстоятельствах. Вданном случае речь идет о военной угрозе со стороны России. В то же время, мы согласны с тем, что направлять часть поступлений от автомобильного налога на строительство дорог - и для укрепления безопасности страны, и по здравому смыслу - хорошая идея.
Мы также поддерживаем возможность реализации моделей государственно-частного партнерства в дорожном строительстве, что позволило бы государству распределять эти расходы на долгий срок. Тогда можно было бы достроить шоссе Таллинн - Тарту уже в ближайшие годы, выплачивая по 15 - 20 миллионов евро ежегодно в течение двадцати лет, включая расходы на обслуживание.
Михаил Кылварт
Председатель Центристской партии
В Эстонии средства на строительство дорог есть. В прошлом году было собрано 516 миллионов евро топливных акцизов, сейчас введен еще и автомобильный налог, однако доля средств, поступающих в дорожную отрасль, с каждым годом уменьшается.
На этот год на дорожное строительство планировалось выделить расчетно лишь 115 миллионов евро, по некоторым данным - даже меньше сотни. То, что правительство повышает расходы на эти цели и смогло найти для этого средства, - шаг в верном направлении, но даже 200 миллионов на фоне всех поступлений - совершенно недостаточно. По словам руководителя Союза инфраструктурного строительства, для поддержания необходимого уровня требуется минимум 250 миллионов евро в год, а наместныхдорогахуже сейчас требуется ремонт почти на 3,6 миллиарда.
К сожалению, отношение правительства таково, что автовладелец всегда в чем-то виноват, именно для него бесконечно повышают налоги, а собранные деньги направляют куда угодно, только не на дороги. Но такая политика бьет и по автобусным компаниям, и по грузоперевозчикам, и, в первую очередь, по жителям сельской местности.
Важный момент: строительство дорог всегда было хорошим финансовым инструментом для сглаживания спада в экономике - государство получает лучшие цены, строительные компании - работу. Сейчас же эстонские фирмы вынуждены просто закрываться, потому что правительство отказывается видеть проблему комплексно.
То, что деньги не доходят до дорожной отрасли, - чисто политическое решение, а не неизбежность. Как только у правительства появляются любимые идеологические проекты, куда деньги направляются без ограничений, неизбежно возникают дефициты в других секторах.
Если мечта о скоростной железной дороге до Берлина становится важнее того, чтобы люди могли ежедневно безопасно ездить по дорогам и автобусы не скатывались в кювет, значит, эти мечты пора пересмотреть.