Грецкий: новые санкции ЕС против РФ имеют прицел на будущее, Москва на долгое время определяется как угроза для Европы

ЕС анонсировал 18-й пакет санкций против РФ, тем временем Владимир Зеленский призвал страны ЕС ввести потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. О том, сможет ли ЕС вывести санкции против РФ на качественно новый уровень, в студии Postimees рассуждал научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.
Выдержки из беседы:
- Сильным ли инструментом давления на Россию станет этот 18-й пакет санкций Евросоюза, можно ли сказать, что Евросоюз на фоне изменения позиции США стал намного решительнее в своей санкционной политике? Или все-таки этот планируемый шаг будет достаточно обычной «ширины» при переходе от одного пакета к следующему, и ничего особенно «прорывного» в нем нет?
- Это та ширина, которую может позволить себе Европейский союз как сообщество стран, поскольку тут требуется ведь определенное согласование. Но я бы все-таки хотел выделить несколько моментов, и первый из них - это то, что санкции - это всегда игра вдолгую.
Мы не можем сейчас строить предположения об эффективности каких-то санкций, потому что если санкции вводятся, а через полгода - снимаются, то ни о какой эффективности речи не идет. Скорее, это будет даже дискредитация санкций. Санкции должны вводиться на долгосрочную перспективу.
Второе - очень важно, как санкции имплементировать. Ведь чем больше санкций вводится, тем больше требуется ресурсов, чтобы их администрировать. В этом смысле я бы поддержал идею полного бана, полного запрета на торговлю с Россией. Это намного проще администрировать, и это будет куда более эффективно. Это касалось бы торговли, инвестиций, поставок технологий не только военного или смежного значения, а вообще любых.
И есть еще третий момент, который обязательно нужно подчеркнуть. Понимаете, вот в этом пакете был упомянут «Северный поток»… Эти санкции, относительно «Северного потока», они имеют прицельный характер на будущее. Урсула фон дер Ляйен, кстати, анонсировала эти санкции уже некоторое время назад.
Этими санкциями Еврокомиссия, Евросоюз хотят четко сказать,что возвращения в отношениях с Россией к формату business as usual, чего очень хочет Трамп, не будет. Никаких «Северных потоков» больше не будет, ни первого, ни второго, ни третьего, ни пятого, ни десятого. По крайней мере, для живущего ныне поколения европейцев.
И это очень существенный сигнал, поскольку он означает, что Европа воспринимает Россию как угрозу для себя и своей безопасности на долгосрочную перспективу. Это очень важно.
- Владимир Зеленский призвал страны Европы снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов, сказав, что это тот порог, при достижении которого можно очень существенно подорвать российскую военную машину. Позднее агентство Reuters сообщило, что большинство стран «Большой семерки» готовы снизить «ценовой потолок» на российскую нефть, даже если США предпочтут в этом не участвовать. Справедливы ли калькуляции Зеленского, достижима ли такая цель?
- Тут нужно различать тот момент, насколько с политической точки зрения исполнима данная инициатива. Да, снижение порога до 30 долларов - это было бы лучше и для Украины, и в целом для европейской безопасности. Но одновременно нужно понимать, что в том же Европейском союзе есть страны, есть игроки, которые не особенно в этом заинтересованы.
И какой бы порог отсечения не был бы принят, все равно есть и два других фактора. Первый - это теневой флот. И здесь нужно действовать на опережение. Нужно не просто реактивным способом включать в списки суда, которые уже проштрафились, нужно активнее применять санкционные инструменты против тех стран, которые эти суда регистрируют. Нужно превентивно работать с ними в этом направлении.
И есть второй момент, насчет которого пока не видно, чтобы он был как-то разрешен. Ведь что делает Россия: покупаются два сорта нефти, поставщиком одной партии является Россия, другой - Нигерия. Потом танкер выходит в нейтральные воды и два сорта смешиваются в пропорции 51:49, чтобы это больше не называлось российской нефтью.
И дальше это выходит уже на глобальный рынок, идет поставщику, и тут уже никакие пороги отсечения не применяются. И вот с этой проблемой тоже нужно что-то делать.
- Не только на цену на российскую нефть, но и на цену на любую нефть наверняка сильно повлияют последние события в Иране. Израиль в ночь на пятницу атаковал объекты иранской ядерной программы. Если говорить о широком влиянии этих событий на войну в Украине, можно ли увидеть в них очевидно позитивный момент для Киева, потому что атакован союзник России, который поставляет России «шахеды», и теперь ему придется больше заниматься своими делами, а не помощью России? Или же тут все куда сложнее?
- Я согласен с вами в том, что внимание Ирана и все его ресурсы будут теперь работать в несколько ином направлении. Но вот что касается именно «шахедов», то их поставки Ираном были все-таки критически важны для российской армии именно в тот момент, когда Украина стала, по сути, пионером в данной сфере. Когда Украина стала активно использовать дроны для наблюдения, для атак на бронированную технику и на личный состав.
Россия хотела тогда достичь паритета, и Иран тут ей, конечно, помог. Сейчас же Россия сама производит дроны. Путин подписал национальную программу по развитию в этом направлении. Девять регионов России в этом всем участвуют. На это выделены большие деньги.
Понятно, что Украина тоже не стоит на месте. В Украине производство дронов тоже растет большими темпами. Но роль Ирана и «шахедов» в этом плане для России сейчас уже не настолько ключевая. Российская армия сталкивается сейчас с дефицитом тяжелой техники.
В основном то, чем воевала Россия до настоящего времени, это были советские запасы. Те же танки, артиллерия, самоходные гаубицы. Все это снималось с хранения, в определенной степени ремонтировалось и поставлялось на линию фронта. Сейчас эти запасы истощаются.
Вот с этой точки зрения Иран был бы важен, но тут, конечно, Северная Корея в большей степени является поставщиком тяжелой техники для России. Иран, мне кажется, из этого уравнения на какое-то время, причем, по всей вероятности, на долгое, будет выведен.
- В последние дни и даже недели с российской стороны постоянно звучат заявления о входе российских войск в Днепропетровскую область, украинская сторона эти сообщения опровергает. Почему Россия так упорно хочет создать медийное впечатление о своем присутствии в Днепропетровской области? Путин хочет произвести впечатление на Трампа, чтобы тот призвал Зеленского отказаться от Херсонской и Запорожской области, пока, мол, он не потерял Днепропетровскую?
- Путин давит по всей линии соприкосновения, и он пытается оказать давление прежде всего на американскую администрацию, показав, что это у него в руках находится инициатива. Это как бы пас Трампу, утверждающему, что якобы у украинцев нет на руках никаких карт. Путин демонстрирует, что Россия все равно давит, сколько бы оружия Америка не поставляла, и поэтому с Россией надо все равно как-то договариваться, причем на ее условиях.
Вот этот мессидж Путин активно пытается сопроводить положением на линии соприкосновения. Украина же в течение последних недель наглядно продемонстрировала, что карты у нее в общем-то есть. И карты очень сильные.
Мы видели, как Украина уничтожает инфраструктуру России, уничтожает ее стратегические бомбардировщики. Уничтожает заводы по производству дронов, по производству нужной военным электроники. И ничего Россия с этим сделать не может, при этом масштаб диверсионных операций украинских спецслужб только растет.
Трампу на это ответить нечего, и это его раздражает. Его раздражает Украина, раздражает тем, что она не желает остановить свое сопротивление. Что она не желает даже имитировать ту роль, которую ей назначил Трамп. Это роль слабой страны, которая должна, по его мнению, находиться во власти великих держав.
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