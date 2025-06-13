Грецкий: новые санкции ЕС против РФ имеют прицел на будущее, Москва на долгое время определяется как угроза для Европы

Этими санкциями Еврокомиссия, Евросоюз хотят четко сказать,что возвращения в отношениях с Россией к формату business as usual, чего очень хочет Трамп, не будет. Никаких «Северных потоков» больше не будет, ни первого, ни второго, ни третьего, ни пятого, ни десятого. По крайней мере, для живущего ныне поколения европейцев.

И это очень существенный сигнал, поскольку он означает, что Европа воспринимает Россию как угрозу для себя и своей безопасности на долгосрочную перспективу. Это очень важно.

Игорь Грецкий. Фрагмент передачи. Фото: Тайро Луттер

- Владимир Зеленский призвал страны Европы снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов, сказав, что это тот порог, при достижении которого можно очень существенно подорвать российскую военную машину. Позднее агентство Reuters сообщило, что большинство стран «Большой семерки» готовы снизить «ценовой потолок» на российскую нефть, даже если США предпочтут в этом не участвовать. Справедливы ли калькуляции Зеленского, достижима ли такая цель?

- Тут нужно различать тот момент, насколько с политической точки зрения исполнима данная инициатива. Да, снижение порога до 30 долларов - это было бы лучше и для Украины, и в целом для европейской безопасности. Но одновременно нужно понимать, что в том же Европейском союзе есть страны, есть игроки, которые не особенно в этом заинтересованы.