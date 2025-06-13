В студии Postimees Игорь Грецкий: готов ли Евросоюз значительно усилить санкционное давление на Россию?

- Среди планируемых в новом пакете ЕС мер - снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов, добавить в санкционный список большое количество судов «теневого флота», запретить импорт нефтепродуктов из российского сырья, отключить от SWIFT еще 22 банка. Сильным ли инструментом давления на Россию станет этот пакет, можно ли сказать, что Евросоюз на фоне изменения позиции США стал намного решительнее в своей санкционной политике? Или все-таки этот планируемый шаг будет достаточно обычной «ширины» при переходе от одного пакета к следующему, и ничего особенного «прорывного» в нем нет?

- Владимир Зеленский призвал страны Европы снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов, сказав, что это тот порог, при достижении которого можно очень существенно подорвать российскую военную машину. Позднее агентство Reuters сообщило, что большинство стран «Большой семерки» готовы снизить «ценовой потолок» на российскую нефть, даже если США предпочтут в этом не участвовать. Справедливы ли калькуляции Владимира Зеленского, достижима ли такая цель?

- Владимир Зеленский дал на этой неделе интервью венгерскому изданию Válasz Online, в котором заявил, что западные партнеры не вводят мощные санкции против Москвы, потому что Украина не мобилизует 18-летних. Зеленский подчеркнул, что он не считает, что Украина должны мобилизовать людей с 18 лет, как считают лидеры других стран. Впрямь ли Украина может сталкиваться с сильным давлением в этом вопросе, действительно ли это может быть одним из условий при оказании военной поддержки Киеву и введении санкций против Москвы?