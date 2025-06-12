ВИДЕО «Где иностранцы?» В Северной Ирландии хулиганы третью ночь громят дома мигрантов

В североирландском городе Баллимине третью ночь подряд продолжались беспорядки. Погромщики в масках забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, петардами и камнями, выкрикивая на улицах: «Где иностранцы?»
Беспорядки в Баллимине начались после того, как полиция задержала двух подростков, подозреваемых в попытке изнасилования девушки.
Хотя власти не обнародовали личные данные подозреваемых, волну насилия против мигрантов вызвал тот факт, что, выступая в суде в понедельник, юноши попросили предоставить им переводчика на румынский язык, передает AFP.
Предположительно, обоим мальчикам по 14 лет.
В понедельник и поздно вечером во вторник собравшиеся на улицах люди устроили погромы в районах Баллимины, где проживают мигранты из Румынии.
Минувшей ночью волнения перекинулись и на находящийся примерно в 30 километрах Ларн, где люди в масках разбили окна в центре досуга, куда в последние дни были переселены мигранты, пострадавшие от беспорядков в Баллимине.
Погромщики также подожгли здание, сообщает The Times.
Во вторник вечером бунтовщики начали целенаправленно искать дома мигрантов в Баллимине.
Очевидцы рассказывали, как хулиганы, одетые в черное и с закрытыми лицами, выкрикивали «где иностранцы?», дебоширили на улицах, разбивали окна и поджигали дома.
Семья девушки, изнасилование которой якобы стало поводом для беспорядков, заявила, что не имеет никакого отношения к подобным протестам и не одобряет их.
В первую очередь насилие было направлено против румынского сообщества Баллимины. Мигранты из разных стран рассказывали, как погромщики врывались и в их дома.
Во вторник поздно вечером молодчики в масках разбили окно в доме 33-летнего Владимира из Словакии и его 35-летней партнерши Павлины из Чехии.
Владимир, который живет в Северной Ирландии последние 14 лет, рассказал, что этот инцидент вызвал у него большую тревогу.
«Я испытываю приступы паранойи, когда нахожусь в центре города, чувствую страх и подозрительность, когда смотрю кому-то в глаза», – рассказал он The Times.
Павлина, которая работает на местной птицефабрике и воспитывает 11-летнюю дочь, проживает в Северной Ирландии 17 лет. «Я боюсь за свою семью», – говорит она.
Чтобы не стать мишенью для погромщиков, жители районов, где преобладают протестанты, начали вывешивать на окна и двери своих домов флаги Великобритании и Северной Ирландии.
На некоторых домах в квартале Клонэйвон Террас, который стал эпицентром волнений, помимо британских флагов, были вывешены надписи «Здесь живут филиппинцы».
Лидеры местных общин рассказали The Times, как во вторник вечером умоляли бунтовщиков не громить дома, которые, по их словам, принадлежат трудолюбивым иностранцам.
Один из участников беспорядков якобы ответил: «Такого понятия, как хороший иностранец, не существует».
Студент Ли Стюарт, поговоривший с журналистами AFP, признал, что протесты «немного радикальны», но при этом заявил, что они необходимы для защиты наших людей.
«Кажется, что полиция не делает ничего, чтобы остановить то, что происходит с этими бедными маленькими девочками», – добавил 18-летний юноша.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал происходящие в Баллимине беспорядки как бессмысленное насилие.
Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил назвала насилие в Баллимине ужасным.
«Нет ничего британского в том, чтобы завернуться в флаг Соединенного Королевства, нападать на мигрантов, выгонять людей из их домов и делать из целых общин козлов отпущения по всей стране», – заявил бывший министр Северной Ирландии Джонатан Кейн.
В то же время 52-летняя местная жительница Эллисон Мак-Керди заявила AFP: «Мы посылаем сигнал: Баллимина устала от иностранцев, город разрушен».