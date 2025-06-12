ВИДЕО «Где иностранцы?» В Северной Ирландии хулиганы третью ночь громят дома мигрантов

Беспорядки в Баллимине начались после того, как полиция задержала двух подростков, подозреваемых в попытке изнасилования девушки.

Хотя власти не обнародовали личные данные подозреваемых, волну насилия против мигрантов вызвал тот факт, что, выступая в суде в понедельник, юноши попросили предоставить им переводчика на румынский язык, передает AFP.

Предположительно, обоим мальчикам по 14 лет.

В понедельник и поздно вечером во вторник собравшиеся на улицах люди устроили погромы в районах Баллимины, где проживают мигранты из Румынии.

Минувшей ночью волнения перекинулись и на находящийся примерно в 30 километрах Ларн, где люди в масках разбили окна в центре досуга, куда в последние дни были переселены мигранты, пострадавшие от беспорядков в Баллимине.

Погромщики также подожгли здание, сообщает The Times.

Во вторник вечером бунтовщики начали целенаправленно искать дома мигрантов в Баллимине.

Очевидцы рассказывали, как хулиганы, одетые в черное и с закрытыми лицами, выкрикивали «где иностранцы?», дебоширили на улицах, разбивали окна и поджигали дома.

Семья девушки, изнасилование которой якобы стало поводом для беспорядков, заявила, что не имеет никакого отношения к подобным протестам и не одобряет их.

В первую очередь насилие было направлено против румынского сообщества Баллимины. Мигранты из разных стран рассказывали, как погромщики врывались и в их дома.