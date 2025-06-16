Куда чиновники девают наши деньги и почему мы ничего об этом не знаем? Эксперты расскажут о внутренней бюджетной кухне

Самый популярный народный комментарий под любой новостью о том, что что-то собираются финансировать из бюджета - «снова отмоют» или снова «распилят» наши деньги. Почему у многих жителей Эстонии складывается ощущение, что чиновники распределяют ресурсы неэффективно, несправедливо, да и себя попутно не обидят?

Как составляется проект бюджета государства, который затем подается парламенту на утверждение? Кто решает, что оставить, а что выбросить? Как из общей строчки бюджета появляются отдельные проекты, расходы, зарплаты?

Как происходит реализация планов и целей, вписанных в госбюджет? Знают ли чиновники и сами министры точно, сколько и на что они тратят? Почему у каждого жителя страны нет возможности увидеть все эти распределения денег сверху вниз до последней копейки?

Время от времени обнаруживаются безумно дорогие проекты, толк от которых очень сомнительный. Почему даже сейчас, когда денег стало совсем впритык, министерства не могут перетрясти свои расходы так, чтоб там не осталось ничего, кроме действительно необходимого? Или это произошло и ничего лишнего уже нет?

Если посмотреть на деятельность самоуправлений, возникает ощущение, что дороги нужно постоянно латать и перестраивать, долгосрочные проекты и дорогая инфраструктура на десятилетия не нужна. Почему так происходит?

Предъявление обвинений в связи с коррупцией в госпредприятиях и органах власти у нас время от времени случаются, но все же Эстония - достаточно благополучная в этом отношении страна. Наш индекс коррупции в мировом рейтинге приближает нас к странам Скандинавии. Что именно помогает держать уровень коррупции гораздо ниже, чем в Италии, например?