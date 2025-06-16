Куда и как уходят наши денежки? Бюджетная кухня страны глазами экспертов

Когда политики говорят о приоритетах, речь идёт именно об этих средствах. Например, одна партия хочет повысить зарплаты учителям – направляет туда деньги, другая – увеличить расходы на оборону и направляет бюджет туда. На практике это зачастую не больше 5–10 процентов всех расходов.

Анастасия Тидо: Ты сказал, что чем хуже ситуация в экономике, тем меньше эта часть, но кажется, наоборот – политики начинают обещать гораздо больше, чем можно потратить.

Владимир Свет: Обещания на выборах – это одно, а при обсуждении бюджета всё сводится к конкретным таблицам расходов. Часто, если средств не хватает на новые проекты, начинаются обсуждения: от чего можно отказаться, какие программы или расходы можно урезать.

При этом часть инвестиций, например, строительство дорог, подразумевает расходы, растянутые на несколько лет. Реализация любого крупного проекта занимает годы.

«Чем ближе к центру, тем разумнее бюрократия»

Дмитрий Бурнашев (справа). Фото: Sander Ilvest

Дмитрий Бурнашев отвечает на блиц-опрос Rus.Postimees:

- Что было для вас самым неожиданным на госслужбе?

- Чем ближе к центру, тем разумнее бюрократия. На периферии бюрократия становится громоздкой. Это связано с тем, что работа тех, кто непосредственно работает с деньгами, очень тщательно проверяется и регулируется.

- Зовут ли вас в политику?

- Нет.

- Что вы считаете самым полезным в работе руководителем Фонда интеграции?

- Мы изменили систему регистрации на курсы эстонского языка. Благодаря новой системе удалось оптимально решить острую проблему с нехваткой мест.

- Эффективен ли, на ваш взгляд, управленческий аппарат в Эстонии?

- Да, в системе много умных, преданных делу людей. Культура управления постоянно развивается, никто не стоит на месте.