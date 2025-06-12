Результаты мониторинга в Таллинне: успехи и проблемные места перехода на эстонский язык обучения

Мониторинг проводился в 19 школах, перешедших на эстонский язык обучения, а также в школе Ряэгу - филиале Таллиннской Лиллекюлаской гимназии, где учатся школьники из Украины. Кроме того, в исследовании приняли участие девять эстоноязычных школ, которые хотели получить представление об уровне владения эстонским языком и языковых навыках своих учеников из числа недавних иммигрантов.

Анализ результатов мониторинга не выявил существенных различий в успеваемости первоклассников между школами перехода и эстонскими школами. В первых в тестировании принял участие 1121 ученик, 64% учащихся получили не менее 70% от максимального балла. Среди 260 учащихся эстонских школ 72% показали результаты в верхней трети. Средние баллы подтверждают эту тенденцию: 26,75 в переходных школах против 28,13 в эстонских (при максимально возможных 37 баллах).

Результаты тестирования четвероклассников оказались выше в эстонских школах. Из 1450 учеников школ перехода, проходивших тест, чуть более четверти учащихся (27%) показали результаты в верхней трети, набрав в среднем 29,12 балла из 55. В эстонских школах из 107 протестированных учащихся 37% вошли в верхнюю треть, их средний балл составил 31,42 из 55 возможных.

При оценке результатов четвертых классов в переходных школах важно учесть достижения учеников, которые ранее участвовали в языковом погружении или углубленно изучали эстонский язык. В общей сложности тест прошли 323 таких ученика. Их средний результат составил 36,35 балла из 55. Этот показатель превысил средний балл учеников эстонских школ.