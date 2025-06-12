Результаты мониторинга в Таллинне: успехи и проблемные места перехода на эстонский язык обучения

В конце мая Таллиннский департамент образования провел мониторинг среди учеников 1-х и 4-х классов, для которых эстонский не является родным. Согласно полученной от школ обратной связи, большинство детей успешно справились с тестом.
Мониторинг проводился для того, чтобы получить общее представление о том, как проходит переход столичных школ на эстонский язык обучения. Также он помог выявить, где именно ученикам и учителям нужна дополнительная поддержка, чтобы переход был максимально плавным и учитывал интересы ребенка.
По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, результаты мониторинга ясно показывают, насколько большую роль в успехе перехода играет методика обучения.
«Переход на эстонский язык обучения - масштабное и системное изменение, которое касается не только учеников, но и учителей, родителей и всего общества в целом. Результаты мониторинга показывают, что многие дети, особенно в первых классах, справляются с языковой средой очень хорошо. Примечательно, что дети, которые учатся по программам языкового погружения, в среднем показали даже лучшие результаты, чем их сверстники из школ с эстонским языком обучения. Это подтверждает, что таллиннские школы с программами языкового погружения сегодня лучше подготовлены к обучению детей, для которых эстонский не является родным языком», – подчеркнул Яшин.
Вице-мэр добавил, что Таллинн планирует использовать результаты мониторинга для адресной поддержки школ, испытывающих трудности, и направит дополнительные ресурсы на улучшение их показателей. «Можно с уверенностью сказать, что за последние годы как эстонские, так и школы перехода проделали огромную работу, готовя учебные материалы и оказывая поддержку детям с иным родным языком. Я высоко ценю колоссальный вклад наших учителей и руководителей образовательных учреждений», - отметил Яшин.
Мониторинг проводился в 19 школах, перешедших на эстонский язык обучения, а также в школе Ряэгу - филиале Таллиннской Лиллекюлаской гимназии, где учатся школьники из Украины. Кроме того, в исследовании приняли участие девять эстоноязычных школ, которые хотели получить представление об уровне владения эстонским языком и языковых навыках своих учеников из числа недавних иммигрантов.
Анализ результатов мониторинга не выявил существенных различий в успеваемости первоклассников между школами перехода и эстонскими школами. В первых в тестировании принял участие 1121 ученик, 64% учащихся получили не менее 70% от максимального балла. Среди 260 учащихся эстонских школ 72% показали результаты в верхней трети. Средние баллы подтверждают эту тенденцию: 26,75 в переходных школах против 28,13 в эстонских (при максимально возможных 37 баллах).
Результаты тестирования четвероклассников оказались выше в эстонских школах. Из 1450 учеников школ перехода, проходивших тест, чуть более четверти учащихся (27%) показали результаты в верхней трети, набрав в среднем 29,12 балла из 55. В эстонских школах из 107 протестированных учащихся 37% вошли в верхнюю треть, их средний балл составил 31,42 из 55 возможных.
При оценке результатов четвертых классов в переходных школах важно учесть достижения учеников, которые ранее участвовали в языковом погружении или углубленно изучали эстонский язык. В общей сложности тест прошли 323 таких ученика. Их средний результат составил 36,35 балла из 55. Этот показатель превысил средний балл учеников эстонских школ.
Разработка тестов осуществлялась при участии учителей трех школ перехода, обладающих соответствующим опытом. Были созданы специальные комбинированные тесты, которые, помимо эстонского языка, включали математику (для первых классов) и природоведение (для четвертых классов). Тесты для первых и четвертых классов были спроектированы таким образом, чтобы их можно было выполнить за один академический час. Согласно обратной связи, полученной от школ, подавляющее большинство учеников успешно завершили тест в отведенное время.