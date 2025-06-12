Полиция: 65 процентов пропавших людей – несовершеннолетние

За последние пять лет полиции поступило 18 770 заявлений о пропавших без вести лицах, 65 процентов заявлений касались несовершеннолетних.
Полиция с 1 июня 2020 года по 1 июня этого года получила 12 203 заявления о пропавших без вести несовершеннолетних. В это число входят 2 613 разных несовершеннолетних, которые сбегали неоднократно.
Как правило, связанные с пропавшими без вести несовершеннолетними дела решаются в течение одного-двух дней, а большинство в день подачи заявления.
Неоднократно пропадавшие несовершеннолетние не всегда сбегают именно из дома, но часто покидают социальные службы, включая приемные семьи и закрытые детские учреждения.
Большинство исчезновений несовершеннолетних - это побеги из дома или социальных служб. Причинами побегов являются социальные проблемы, в том числе споры об опеке между родителями.
За последние пять лет 16 несовершеннолетних пропадали более чем на десять дней, 15 из них были найдены полицией. В случае одного ребенка известно, что он находится с родителем в России, однако полиции не удалось получить реальный адрес ребенка через российские власти.