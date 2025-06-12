Таро: открытие погранпункта «Нарва» по ночам не сократит очередей

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, открытие пограничного пункта пропуска «Нарва» в ночное время не сократит очереди пересекающих границу, так как потребует сокращения дневной рабочей силы на границе.
«По нашей оценке, открытие пограничного пункта пропуска в ночное время не сократит очереди, так как длинные очереди в настоящее время обусловлены тем, что сто процентов всех товаров и людей, покидающих Эстонию, подлежат таможенному контролю», - сказал Таро в ответ на парламентский запрос Алексея Евграфова. Евграфов предложил министру открыть пограничный пункт пропуска «Нарва» в ночное время хотя бы летом.
По словам Таро, если погранпункт будет открыт ночью, то придется сократить число дежурных служащих в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время пересечения границы днем. «Кроме того, это может привести к увеличению числа желающих пересечь границу», - сказал Таро, по словам которого помимо пограничного перехода «Нарва» границу можно пересечь также на пограничных переходах «Койдула» и «Лухамаа».
«Еще раз подчеркиваю, что длинные очереди на границе связаны с военными действиями России на Украине, и Эстония, включая всех граждан и жителей Эстонии, должна в полной мере соблюдать введенные против России санкции, чтобы внести свой вклад в прекращение этой бесчеловечной войны», - отметил Таро.
Если очереди ожидания на пограничном переходе «Нарва» станут слишком длинными, а условия пасными для пересекающих границу, то, по словам Таро, государство будет вынуждено закрыть пограничный переход «Нарва».
Министр не счел правильным предложение Евграфова о временном переносе очереди в ныне используемый автомобильный терминал под крышей для защиты людей от климатических условий. «Автомобильный терминал не позволит большому количеству людей ожидать под крышей. Кроме того, для осуществления пограничного контроля необходимы серьезные реконструкции на пограничном переходе», - ответил Таро.