Таро: открытие погранпункта «Нарва» по ночам не сократит очередей

«По нашей оценке, открытие пограничного пункта пропуска в ночное время не сократит очереди, так как длинные очереди в настоящее время обусловлены тем, что сто процентов всех товаров и людей, покидающих Эстонию, подлежат таможенному контролю», - сказал Таро в ответ на парламентский запрос Алексея Евграфова. Евграфов предложил министру открыть пограничный пункт пропуска «Нарва» в ночное время хотя бы летом.

По словам Таро, если погранпункт будет открыт ночью, то придется сократить число дежурных служащих в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время пересечения границы днем. «Кроме того, это может привести к увеличению числа желающих пересечь границу», - сказал Таро, по словам которого помимо пограничного перехода «Нарва» границу можно пересечь также на пограничных переходах «Койдула» и «Лухамаа».

«Еще раз подчеркиваю, что длинные очереди на границе связаны с военными действиями России на Украине, и Эстония, включая всех граждан и жителей Эстонии, должна в полной мере соблюдать введенные против России санкции, чтобы внести свой вклад в прекращение этой бесчеловечной войны», - отметил Таро.

Если очереди ожидания на пограничном переходе «Нарва» станут слишком длинными, а условия пасными для пересекающих границу, то, по словам Таро, государство будет вынуждено закрыть пограничный переход «Нарва».