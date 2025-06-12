Таллиннский технический университет открывает лабораторию 3D-печати бетоном

Таллиннский технический университет в четверг открывает уникальную лабораторию 3D-печати бетоном - это новый уровень совершенства и развития инноваций в строительной отрасли.
Лаборатория 3D-печати бетоном открывает новые дополнительные возможности для исследований и разработок, обучения и международного сотрудничества. 3D-печать бетоном - это новая технология, которая быстро и энергично развивается в мире. Таллиннский технический университет является законодателем моды в этой области в Эстонии и стремится стать ведущим центром компетенции по печати бетоном в странах Балтии.
Создание лаборатории является частью международного проекта EXEP3D, нацеленного на развитие знаний и навыков в области 3D-печати бетоном и повышение компетенции Эстонии в этой области.
Создание лаборатории также поддержит развитие эстонских строительных технологий, нахождение более устойчивых и эффективных решений и предоставление конкурентного преимущества местной строительной отрасли. Создание лаборатории обошлось в четверть миллиона евро.