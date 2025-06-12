Таллиннский технический университет открывает лабораторию 3D-печати бетоном

Лаборатория 3D-печати бетоном открывает новые дополнительные возможности для исследований и разработок, обучения и международного сотрудничества. 3D-печать бетоном - это новая технология, которая быстро и энергично развивается в мире. Таллиннский технический университет является законодателем моды в этой области в Эстонии и стремится стать ведущим центром компетенции по печати бетоном в странах Балтии.