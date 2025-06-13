«В Нарве во власть идут, чтобы улучшить свое материальное положение»​: почему в городских советах бардак и что с этим делать?

На днях госконтроль опубликовал отчет, в котором рассмотрел ситуацию в советах нарвских городских учреждений. Если коротко, то дела печальные и вывод неутешительный: частая смена власти мешает эффективному управлению, и с этим необходимо что-то делать.
Всего в Нарве семь муниципальных целевых фондов: SA Narva Haigla, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Linnaelamu, SA Narva Sadam, AS Narva Vesi, AS Transservis-N ja OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus. Все они имеют советы, состоящие из 3-7 членов. Обычно члены совета - это депутаты горсобрания, представляющие правящую коалицию. Исключения, где есть члены совета - не политики, - SA Narva Haigla ja SA Narva Sadam, в чьих советах есть члены, не являющиеся политиками.
Именно в эти советы назначаются члены городской коалиции. А поскольку коалиция в последние годы в Нарве меняется с завидной регулярностью (на данный момент у власти в Нарве шестая коалиция с 2021 года), члены советов меняются, что не позволяет достигнуть оптимальной эффективности в работе.
«В случае с коммерческими товариществами, принадлежащими городу, основное внимание, похоже, уделяется составу совета, а не результатам деятельности, четким ожиданиям собственников или целям деятельности коммерческих товариществ», - сказал государственный контролер Янар Хольм. Также госконтроль отметил, что члены советов обществ с трудом понимают свою роль и склонны выполнять работу правления.
Хотя по закону совет должен контролировать правление и обеспечивать стратегическое руководство обществом, советы обществ в своих решениях часто выходили на уровень ведения повседневной хозяйственной деятельности общества. Проблемой является и частая смена власти.
«Относительная краткосрочность составов советов снижает установленное законом значение совета как руководящего органа организации. Во многих нарвских организациях совет действовал скорее как расширенный исполнительный орган, занимаясь больше повседневными делами, чем стратегическим управлением», - написано в отчете.
Это не инопланетяне со светлым разумом
«В совет нужно сажать людей, которые отвечают за стратегическое управление: есть цель, и этой цели нужно добавиться. А кто лучше знает стратегические цели города, чем политики? Но проблема в другом: их туда назначают не как специалистов. Для них это - премия за лоялность. Поэтому часто туда сажают людей, которые даже не понимают, что им нужно делать. По сути, это просто кормление, они там кормятся», - считает журналист ERR, нарвитянин Юрий Николаев.
Он уверен: поскольку власть постоянно меняется, вслед за сменой первым делом обычно идет распределение именно этих мест. «Политики, которые приходят в советы из городского собрания, - не удивительные инопланетяне со светлым разумом, они понимают жизнь, как понимают. Начинают лезть в оперативное управление: сколько купить ручек, какие должны быть лимиты на траспорт. В статегии они не шарят вообще и своим мелким умишком пытаются управлять. Вот и получается то, что получается», - сказал Николаев.
По его мнению, для многих политиков важно получить дополнительную плату. «Эти должности - бонусы за нахождение в определенном списке горсобрания, за то, чтобы голосовать как надо. И это будет первое, что ты потеряешь, если поведешь себя неправильно в рамках данной политической силы. В Нарве зарплаты маленькие, и многие идут во власть для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Среди советов особенно ценится совет больницы, AS Narva Vesi, а всяким нищебродам раздают Narva Sadam, где платят мало или не платят вообще», - добавил журналист.
Алексей Евграфов, председатель фракции Keskerakond в Нарвскорм горсобрании частично соглашается с Николавым, подчеркивая, что отчет госконтроля подтверждает его ранее высказанные опасения. «Я говорил, что главная проблема - это путаница в обязанностях членов городского собрания, которые входят в советы муниципальных учреждений», - отметил он. По его словам, члены советов часто пытаются подменять функции руководства предприятий, что ограничивает свободу действий управляющих и мешает успешному развитию организаций.
Евграфов поддерживает идею привлечения внешних специалистов в советы. Он привел пример совета Нарвской больницы, где такая практика уже применялась: «У нас в совете было два внешних члена: один - представитель Министерства социальных дел, помогавший с распределением еврофондов, а второй - профессор из Тартуской клиники, консультировавший по медицинским вопросам».
Однако он подчеркнул, что, поскольку предприятия муниципальные, стратегические задачи должны ставить представители собственника, то есть депутаты. «Депутаты, как представители народа, должны быть в совете, но выполнять исключительно стратегические функции и контроль, а не вмешиваться в ежедневное управление», - пояснил он.
На вопрос о компетенции членов городского собрания, попадающих в советы, Евграфов ответил, что профессионализм в конкретной области не обязателен.
«Член совета не должен быть специалистом в этой сфере, но обязан понимать общие задачи учреждения», - сказал он. Однако он отметил, что успех зависит от степени вовлеченности: «Попав в совет, депутат должен вникать в тематику предприятия. Я всегда приветствовал, чтобы члены совета были активны, работали с документами, разбирались в финансовых показателях и целях, а не просто получали плату за участие».
Он согласен, что частая смена состава советов из-за политической нестабильности вредит предприятиям. «Часто смена советов не идет на пользу, это факт, с которым невозможно спорить», - заявил он. По его словам, основная нагрузка ложится на председателя совета, который должен организовывать работу: «Председатель - это фигура, которая еженедельно вовлечена в процесс, и от него зависит эффективность». На вопрос, стабилизируется ли ситуация после новых выборов, Евграфов ответил: «Это покажет время. Все зависит от того, получит ли какая-то политическая сила преимущество или придется формировать коалицию, и насколько она будет долгосрочной».
Депутат фракции Keskerakond Ирина Янович же считает, что обычно в советах меняются одни и те же люди, которые прекрасно знают, в чем работа этих самых советов состоит. «То, что там сидят политики - это принятно, но когда наша коалиция была у власти, мы старались вводить специалистов извне, которые разбираются в вопросе», - сказала она.
Янович добавила, что, к сожалению, есть члены советов, которые действительно не понимают свою роль, начинают делать странные вещи, которые не относятся к их задачам. «Я, когда была председателем совета AS Narva Haigla, неоднократно возвращалась к объяснениям задач членов советов. Но я бы не сказала, что нестабильность у власти сильно влияет на работу советов, она куда больше влияет на работу департаментов. Новые люди приходят каждый раз с новыми идеями, и начинается катавасия, а какие-то проблемы жителей уходят на второй план», - добавила депутат.
Коррупцию мы искоренили
«Выяснилось, что после коррупционного скандала 2019 года в AS Narva Vesi Нарва не внесла изменений в систему контроля над своими организациями и не изменила приоритеты», - гласит отчет.
Стоит отметить, однако, что прямых нарушений за последнее время в ходе аудита выявлено не было, но было указано на необходимость уже в этом году утвердить в Нарве четкие условия и порядок участия города в частноправовых юридических лицах.
Также отмечено, что ожидания собственника должны быть сформулированы для организаций ясно и измеримо. Городская управа полностью согласилась с этими рекомендациями.
По словам мэра Катри Райк, она согласна, что порядок просто необходим, также необходимо обозначать ожидания собственника, и должны быть приняты некие меры измерения результатов.
«Ненормально, что у нас на данный момент шестая коалиция за четыре города, и из 31 депутата 29 были в разных советах. Вопрос в том, кто из них понимает, что им делать. Хотя эта проблема не только в Нарве - в целом в самоуправлениях это премия за нахождение в коалиции», - отметила она.
Райк подтвердила, что члены совета действительно слишком часто занимаются ежедневной жизнью, хотя это не их задача. Вместо политиков нужно брать специалистов. «Мы в Нарве начинали это делать, но не успели достичь результата, которого хотели. Но мы относимся к этому вопросу серьезно, мы возьмем на работу внутреннего контролера - это новая должность в структуре канцелярии городской управы, которая позволит значительно повысить эффективность работы с организациями», - сказала мэр.
Она добавила, что в скором времени планирует встретиться со всеми председателями советов и взять отчет всерьез. «Использовать результаты таких проверок надо использовать, это хорошая помощь», - подчеркнула Райк, добавив, что экономической коррупции в городе нет, и это хороший знак, но все должно быть еще яснее и еще прозрачнее.
По сути, основные проблемы, выявленные в аудите, это отсутствие четкой нормативной базы, слабый контроль, смешение ролей руководящих органов, нестабильность составов советов из-за политических изменений и отсутствие реакции на прошлые коррупционные инциденты.
Рекомендации госконтроля направлены на устранение этих недостатков, включая разработку четких правил участия города в организациях и установление измеримых целей для их деятельности. Остается только надеяться, что город этим рекомендациям последует, а не забудет обо всем сразу после очередных выборов.