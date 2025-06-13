«В Нарве во власть идут, чтобы улучшить свое материальное положение»​: почему в городских советах бардак и что с этим делать?

Это не инопланетяне со светлым разумом

Юрий Николаев. Фото: Илья Смирнов

«В совет нужно сажать людей, которые отвечают за стратегическое управление: есть цель, и этой цели нужно добавиться. А кто лучше знает стратегические цели города, чем политики? Но проблема в другом: их туда назначают не как специалистов. Для них это - премия за лоялность. Поэтому часто туда сажают людей, которые даже не понимают, что им нужно делать. По сути, это просто кормление, они там кормятся»​, - считает журналист ERR, нарвитянин Юрий Николаев.

Он уверен: поскольку власть постоянно меняется, вслед за сменой первым делом обычно идет распределение именно этих мест. «Политики, которые приходят в советы из городского собрания, - не удивительные инопланетяне со светлым разумом, они понимают жизнь, как понимают. Начинают лезть в оперативное управление: сколько купить ручек, какие должны быть лимиты на траспорт. В статегии они не шарят вообще и своим мелким умишком пытаются управлять. Вот и получается то, что получается»​, - сказал Николаев.