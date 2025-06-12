В Финляндии утонул ребенок, еще один получил серьезные травмы. Родителям не будут предъявлять обвинения

На пляже Куусиярви двое детей из одной семьи покинули так называемый детский бассейн и прыгнули в воду. Вскоре после этого их обоих нашли в воде без признаков жизни.

Погиб 7-летний мальчик, а 4-летняя дочь получила серьезные травмы.

Полиция начала предварительное расследование, в котором фигурировали родители. Их подозревали в оставлении в опасности и причинении телесных повреждений, а также в причинении смерти по неосторожности.

Согласно заявлению прокуратуры Южной Финляндии, решение не возбуждать уголовное дело было принято исходя из принципа разумности. Прокурор может воспользоваться этим основанием, если суд и наказание будут признаны неразумными или бессмысленными.