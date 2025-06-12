В Финляндии утонул ребенок, еще один получил серьезные травмы. Родителям не будут предъявлять обвинения

Прокуратура решила не предъявлять обвинения родителям после несчастного случая, произошедшего в Вантаа в июле прошлого года, сообщает Yle.
На пляже Куусиярви двое детей из одной семьи покинули так называемый детский бассейн и прыгнули в воду. Вскоре после этого их обоих нашли в воде без признаков жизни.
Погиб 7-летний мальчик, а 4-летняя дочь получила серьезные травмы.
Полиция начала предварительное расследование, в котором фигурировали родители. Их подозревали в оставлении в опасности и причинении телесных повреждений, а также в причинении смерти по неосторожности.
Согласно заявлению прокуратуры Южной Финляндии, решение не возбуждать уголовное дело было принято исходя из принципа разумности. Прокурор может воспользоваться этим основанием, если суд и наказание будут признаны неразумными или бессмысленными.
Принцип разумности означает, что юридические или иные решения принимаются исходя из справедливости и порядка. Это значит, что при принятии решения учитываются характер дела, финансовое положение причинителя вреда и другие обстоятельства, чтобы решение не было чрезмерно обременительным ни для причинителя вреда, ни для пострадавшего.