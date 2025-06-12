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Прибыль эстонских криптокомпаний резко упала

Редактор: rus.postimees.ee
Криптовалюта

В первом квартале этого года эстонские поставщики услуг криптоактивов получили прибыль в размере 0,8 млн евро. Годом ранее прибыль достигала 20,8 млн евро, пишет dv.ee.

По состоянию на конец первого квартала 2025 года в Эстонии действовало 40 поставщиков услуг криптоактивов, что на десять меньше, чем год назад. В 18 из них контрольный пакет акций принадлежал нерезидентам.

Оборот компаний данного сектора в первом квартале 2025 года составил 35,2 млн евро по сравнению с 37,5 млн евро годом ранее.

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