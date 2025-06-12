Тийт Пруули: работе эстонских автобусных фирм на связывающих с Россией линиях уже не найти оправдания

По словам Пруули, Эстонии, как стране Шенгенского соглашения, сложно контролировать, как российские и белорусские туристы прибывают в Эстонию и уезжают из нее, поскольку виза в конечном итоге может быть получена, например, в какой-то стране Южной Европы. «Однако наши собственные автобусные компании, Baltic Shuttle, Ecolines, наш флагман Lux Express, совершают рейсы в Россию каждый день», - напомнил он.

Автобусы фактически не въезжают в Россию, а доставляют людей до границы, а оттуда дочерняя или партнерская компания продолжает поездку. «Конечно, в меньшем объеме, но есть также автобусная линия на юге, в Псков».

На вопрос о том, стоит ли автобусным компаниям вообще ездить в Россию из Эстонии, Пруули ответил, что в настоящее время для этого нет никаких оснований. «Как мы услышали в начале войны, когда эта тема была поднята, водители автобусов говорили, что оттуда едут украинские беженцы и им нужно помочь... Сегодня этот аргумент уже не может быть использован. Давайте будем честными, это довольно приличный бизнес!»

Туристические компании также продолжают возить людей в Россию и Беларусь. «Основную работу выполняют небольшие компании с российским бэкграундом, которые работают здесь, в Эстонии», - сказал Пруули, объяснив, почему эти компании сложно найти при поиске информции на эстонском языке, и добавив, что в Ида-Вирумаа все могут узнать практически у любого таксиста, как добраться до Беларуси.